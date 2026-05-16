Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie oglądać? Jako która wystąpi Alicja Szemplińska?

Marta Kawczyńska
Finał Eurowizji 2026 już dziś, czyli w sobotę, 16 maja. Tegoroczny konkurs odbywa się w Wiedniu. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Kiedy i gdzie oglądać finał Eurowizji 2026? Kiedy wystąpi Alicja Szemplińska?

Eurowizja to konkurs, który co roku wzbudza ogromne emocje. Tegoroczny odbywa się w stolicy Austrii, czyli w Wiedniu. Największy sukces podczas tej imprezy odniosła w 1994 roku Edyta Górniak, która zajęła 2. miejsce, śpiewając piosenkę "To nie ja".

Podczas Eurowizji 2026 roku nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska. Polska awansowała podczas I półfinału, który odbył się we wtorek, 12 maja.

Eurowizja 2026. Tyle zarobi Alicja Szemplińska

Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?

W tym roku nie obyło się bez kontrowersji. Z udziału w Eurowizji zrezygnowało pięć krajów. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Powodem takiej decyzji było dopuszczenie do udziału w konkursie - Izraela.

Eurowizja 2026. Które kraje znalazły się w finale?

Podczas dwóch półfinałów Eurowizji 2026, które odbyły się we wtorek, 12 maja i w czwartek, 14 maja, oprócz Polski do ścisłego finału weszły takie kraje jak:

  • Bułgaria
  • Ukraina
  • Norwegia
  • Australia
  • Rumunia
  • Malta
  • Cypr
  • Albania
  • Dania
  • Czechy
  • Grecja
  • Finlandia
  • Belgia
  • Szwecja
  • Mołdawia
  • Izrael
  • Serbia
  • Chorwacja
  • Litwa.

Poza tymi, którzy głosami widzów i jurorów weszli do finału Eurowizji 2026, zaprezentują się również przedstawiciele państw tzw. Wielkiej Czwórki, czyli Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy.

Eurowizja 2026. Jako, która wystąpi Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026 wystąpi jako 18. uczestniczka wieczoru. Przed nią na scenie pojawi się Finlandia, a po Polsce zaprezentuje się Litwa. Finał otworzy Dania, natomiast koncert zamknie Austria, która jako gospodarz otrzymała 25. numer startowy. To wieloletnia tradycja konkursu.

Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie oglądać finał?

Finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja. Transmisja rozpocznie się o godz. 21.00. Finał Eurowizji 2026 będzie transmitować TVP1. Konkurs Eurowizji będzie można również oglądać na platformie TVP VOD, a także oficjalnym kanale konkursu na YouTube.

Marta Kawczyńska
