Eurowizja to konkurs, który co roku wzbudza ogromne emocje. Tegoroczny odbywa się w stolicy Austrii, czyli w Wiedniu. Największy sukces podczas tej imprezy odniosła w 1994 roku Edyta Górniak, która zajęła 2. miejsce, śpiewając piosenkę "To nie ja".

Podczas Eurowizji 2026 roku nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska. Polska awansowała podczas I półfinału, który odbył się we wtorek, 12 maja.

Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?

W tym roku nie obyło się bez kontrowersji. Z udziału w Eurowizji zrezygnowało pięć krajów. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Powodem takiej decyzji było dopuszczenie do udziału w konkursie - Izraela.

Eurowizja 2026. Które kraje znalazły się w finale?

Podczas dwóch półfinałów Eurowizji 2026, które odbyły się we wtorek, 12 maja i w czwartek, 14 maja, oprócz Polski do ścisłego finału weszły takie kraje jak:

Bułgaria

Ukraina

Norwegia

Australia

Rumunia

Malta

Cypr

Albania

Dania

Czechy

Grecja

Finlandia

Belgia

Szwecja

Mołdawia

Izrael

Serbia

Chorwacja

Litwa.

Poza tymi, którzy głosami widzów i jurorów weszli do finału Eurowizji 2026, zaprezentują się również przedstawiciele państw tzw. Wielkiej Czwórki, czyli Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy.

Eurowizja 2026. Jako, która wystąpi Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026 wystąpi jako 18. uczestniczka wieczoru. Przed nią na scenie pojawi się Finlandia, a po Polsce zaprezentuje się Litwa. Finał otworzy Dania, natomiast koncert zamknie Austria, która jako gospodarz otrzymała 25. numer startowy. To wieloletnia tradycja konkursu.

Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie oglądać finał?

Finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja. Transmisja rozpocznie się o godz. 21.00. Finał Eurowizji 2026 będzie transmitować TVP1. Konkurs Eurowizji będzie można również oglądać na platformie TVP VOD, a także oficjalnym kanale konkursu na YouTube.