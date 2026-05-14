Eurowizja 2026 w tym roku odbywa się w Wiedniu, w Austrii. W tym roku Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Polska kandydatka wykonała piosenkę "Pray". Widzowie zobaczyli dwa półfinały a w sobotę, 16 maja obejrzą najważniejszy moment, czyli finał podczas którego poznamy zwycięzcę Eurowizji 2026.
Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?
W tym roku nie obyło się bez kontrowersji. Z udziału w Eurowizji zrezygnowało pięć krajów. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Powodem takiej decyzji było dopuszczenie do udziału w konkursie - Izraela.
Eurowizja 2026. Kto wystąpił w drugim półfinale?
Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się w czwartek (14 maja). Na scenie w Wiedniu wystąpili:
- 1. Bułgaria - Dara ("Bangaranga")
- 2. Azerbejdżan - Jiva ("Just Go")
- 3. Rumunia - Alexandra Capitanescu ("Choke Me")
- 4. Luksemburg - Eva Marija ("Mother Nature")
- 5. Czechy - Daniel Zizka ("Crossroads")
- 6. Armenia - Simón ("Paloma Rumba")
- 7. Szwajcaria - Veronica Fusaro ("Alice")
- 8. Cypr - Antigoni - ("Jalla")
- 9. Łotwa - Atvara - ("Ena")
- 10. Dania - Soren Torpegaard Lund ("For vi gar hjem")
- 11. Australia - Delta Goodrem ("Eclipse")
- 12. Ukraina - Leléka ("Ridnym")
- 13. Albania - Alis ("Nan")
- 14. Malta - Aidan ("Bella")
- 15. Norwegia - Jonas Lovv ("Ya Ya Ya").
Eurowizja 2026. Kto dostał się do finału?
Do krajów, które awansowały z pierwszego półfinału Eurowizji 2026, czyli Polski, Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy, dołączyło kolejne 10 państw. Z drugiego półfinału do finału Eurowizji 2026 awansowały takie kraje jak:
- Bułgaria
- Ukraina
- Norwegia
- Australia
- Rumunia
- Malta
- Cypr
- Albania
- Dania
- Czechy
Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie oglądać finał?
Finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja. Transmisja rozpocznie się o godz. 21.00. Finał Eurowizji 2026 będzie transmitować TVP1. Konkurs Eurowizji będzie można również oglądać na platformie TVP VOD, a także oficjalnym kanale konkursu na YouTube.