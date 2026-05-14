Drugi półfinał Eurowizji 2026. Kto awansował do finału?

Marta Kawczyńska
wczoraj, 23:40
Drugi półfinał Eurowizji 2026. Kto awansował do finału?
Eurowizja 2026 odbędzie się w dniach od 12 do 16 maja 2026 roku. Tym razem artyści prezentują swoje piosenki w Wiedniu, w Austrii. Alicja Szemplińska, która reprezentuje Polskę, już zakwalifikowała się do finału. W czwartek, 14 maja, odbył się 2. półfinał konkursu Eurowizji 2026. Które kraje dostały się do finału?

Eurowizja 2026 w tym roku odbywa się w Wiedniu, w Austrii. W tym roku Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Polska kandydatka wykonała piosenkę "Pray". Widzowie zobaczyli dwa półfinały a w sobotę, 16 maja obejrzą najważniejszy moment, czyli finał podczas którego poznamy zwycięzcę Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?

W tym roku nie obyło się bez kontrowersji. Z udziału w Eurowizji zrezygnowało pięć krajów. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Powodem takiej decyzji było dopuszczenie do udziału w konkursie - Izraela.

Eurowizja 2026. Kto wystąpi w drugim półfinale? Kiedy i gdzie oglądać?

Eurowizja 2026. Kto wystąpił w drugim półfinale?

Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się w czwartek (14 maja). Na scenie w Wiedniu wystąpili:

  • 1. Bułgaria - Dara ("Bangaranga")
  • 2. Azerbejdżan - Jiva ("Just Go")
  • 3. Rumunia - Alexandra Capitanescu ("Choke Me")
  • 4. Luksemburg - Eva Marija ("Mother Nature")
  • 5. Czechy - Daniel Zizka ("Crossroads")
  • 6. Armenia - Simón ("Paloma Rumba")
  • 7. Szwajcaria - Veronica Fusaro ("Alice")
  • 8. Cypr - Antigoni - ("Jalla")
  • 9. Łotwa - Atvara - ("Ena")
  • 10. Dania - Soren Torpegaard Lund ("For vi gar hjem")
  • 11. Australia - Delta Goodrem ("Eclipse")
  • 12. Ukraina - Leléka ("Ridnym")
  • 13. Albania - Alis ("Nan")
  • 14. Malta - Aidan ("Bella")
  • 15. Norwegia - Jonas Lovv ("Ya Ya Ya").

Eurowizja 2026. Kto dostał się do finału?

Do krajów, które awansowały z pierwszego półfinału Eurowizji 2026, czyli Polski, Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy, dołączyło kolejne 10 państw. Z drugiego półfinału do finału Eurowizji 2026 awansowały takie kraje jak:

  • Bułgaria
  • Ukraina
  • Norwegia
  • Australia
  • Rumunia
  • Malta
  • Cypr
  • Albania
  • Dania
  • Czechy

Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie oglądać finał?

Finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja. Transmisja rozpocznie się o godz. 21.00. Finał Eurowizji 2026 będzie transmitować TVP1. Konkurs Eurowizji będzie można również oglądać na platformie TVP VOD, a także oficjalnym kanale konkursu na YouTube.

Marta Kawczyńska
