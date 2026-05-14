Eurowizja 2026 w tym roku odbywa się w Wiedniu, w Austrii. W tym roku Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Polska kandydatka wykonała piosenkę "Pray". Widzowie zobaczyli dwa półfinały a w sobotę, 16 maja obejrzą najważniejszy moment, czyli finał podczas którego poznamy zwycięzcę Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?

W tym roku nie obyło się bez kontrowersji. Z udziału w Eurowizji zrezygnowało pięć krajów. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Powodem takiej decyzji było dopuszczenie do udziału w konkursie - Izraela.

Eurowizja 2026. Kto wystąpił w drugim półfinale?

Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się w czwartek (14 maja). Na scenie w Wiedniu wystąpili:

1. Bułgaria - Dara ("Bangaranga")

2. Azerbejdżan - Jiva ("Just Go")

3. Rumunia - Alexandra Capitanescu ("Choke Me")

4. Luksemburg - Eva Marija ("Mother Nature")

5. Czechy - Daniel Zizka ("Crossroads")

6. Armenia - Simón ("Paloma Rumba")

7. Szwajcaria - Veronica Fusaro ("Alice")

8. Cypr - Antigoni - ("Jalla")

9. Łotwa - Atvara - ("Ena")

10. Dania - Soren Torpegaard Lund ("For vi gar hjem")

11. Australia - Delta Goodrem ("Eclipse")

12. Ukraina - Leléka ("Ridnym")

13. Albania - Alis ("Nan")

14. Malta - Aidan ("Bella")

15. Norwegia - Jonas Lovv ("Ya Ya Ya").

Eurowizja 2026. Kto dostał się do finału?

Do krajów, które awansowały z pierwszego półfinału Eurowizji 2026, czyli Polski, Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy, dołączyło kolejne 10 państw. Z drugiego półfinału do finału Eurowizji 2026 awansowały takie kraje jak:

Bułgaria

Ukraina

Norwegia

Australia

Rumunia

Malta

Cypr

Albania

Dania

Czechy

Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie oglądać finał?

Finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja. Transmisja rozpocznie się o godz. 21.00. Finał Eurowizji 2026 będzie transmitować TVP1. Konkurs Eurowizji będzie można również oglądać na platformie TVP VOD, a także oficjalnym kanale konkursu na YouTube.