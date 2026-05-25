Kabarety na festiwalu w Sopocie

Trzeci dzień a dokładnie wieczór Polsat Hit Festiwalu to występy kabaretów. Podczas "Sopockiego Hitu Kabaretowego" zatytułowanego "Tu i teraz" wystąpiły takie formacje jak Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Smile oraz K2.

Burza w sieci po występie Jerzego Kryszaka

Bez echa nie przeszedł protest song Jerzego Kryszaka, w którym żartował z Donalda Trumpa. To jednak nie jedyny występ, który widzowie mocno skrytykowali. Wielu internautów zauważyło, że artyści kabaretowi krążą wciąż wokół tych samych tematów i brakuje im koncepcji na nowe żarty.

Co skrytykowali widzowie i internauci?

"Z każdym rokiem jest coraz gorzej i politycznie przewidywalnie. Mam wrażenie, że brakuje pomysłów i tematów. Polityki mamy dosyć na co dzień to jeszcze dokładają w kabarecie, jakby było mało... Słabo"; "A może czas na stand-up?"; "Jestem rozczarowana kabaretami... Czekałam na dobry humor"; "Może bez polityki, a skoro już to w dwie strony. I nie zapraszajcie już Kryszaka"; "Cały kabareton, niestety, na niskim poziomie. Smutne"; "Szkoda, myślałem, że pokażą coś nowego" - brzmiały komentarze.