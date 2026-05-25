Dziennik Gazeta Prawana logo

Kabarety Polsatu w ogniu krytyki. "Jest coraz gorzej"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:37
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
kabarety
Kabarety Polsatu w ogniu krytyki. "Jest coraz gorzej"/AKPA
W miniony weekend odbył się Polsat Hit Festiwal. Ostatniego dnia na scenie w Operze Leśnej pojawili się artyści kabaretowi. Nie obyło się bez krytyki. Widzowie nie zostawili na artystach suchej nitki. "Z każdym rokiem jest coraz gorzej" - pisali w sieci.

Kabarety na festiwalu w Sopocie

Trzeci dzień a dokładnie wieczór Polsat Hit Festiwalu to występy kabaretów. Podczas "Sopockiego Hitu Kabaretowego" zatytułowanego "Tu i teraz" wystąpiły takie formacje jak Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Smile oraz K2.

Hołd dla Stanisławy Celińskiej na Polsat Hit Festiwal. Owacja na stojąco i poruszające słowa
Hołd dla Stanisławy Celińskiej na Polsat Hit Festiwal. Owacja na stojąco i poruszające słowa

Burza w sieci po występie Jerzego Kryszaka

Bez echa nie przeszedł protest song Jerzego Kryszaka, w którym żartował z Donalda Trumpa. To jednak nie jedyny występ, który widzowie mocno skrytykowali. Wielu internautów zauważyło, że artyści kabaretowi krążą wciąż wokół tych samych tematów i brakuje im koncepcji na nowe żarty.

Co skrytykowali widzowie i internauci?

"Z każdym rokiem jest coraz gorzej i politycznie przewidywalnie. Mam wrażenie, że brakuje pomysłów i tematów. Polityki mamy dosyć na co dzień to jeszcze dokładają w kabarecie, jakby było mało... Słabo"; "A może czas na stand-up?"; "Jestem rozczarowana kabaretami... Czekałam na dobry humor"; "Może bez polityki, a skoro już to w dwie strony. I nie zapraszajcie już Kryszaka"; "Cały kabareton, niestety, na niskim poziomie. Smutne"; "Szkoda, myślałem, że pokażą coś nowego" - brzmiały komentarze.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: polsat hit festiwalJerzy Kryszakpolsat hit festiwal 2026
Powiązane
Love is blind
Marta i Damian z "Love is Blind" nie są już razem? Internauci mają "dowody"
Chylińska
Agnieszka Chylińska popłakała się na widok brata. Przyleciał zza oceanu, by dla niej zagrać [WIDEO]
Kosmala
Wypadek podczas prób do Polsat Hit Festiwalu. "Trafiłem do szpitala"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKabarety Polsatu w ogniu krytyki. "Jest coraz gorzej" »
Zobacz
|
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Wynik 8/10 to ekspert. Na 6. pytaniu odpada większość
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj