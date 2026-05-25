Fryderyki 2026. Kiedy i gdzie emisja gali? Kto jest nominowany?

Fryderyki to nagrody, które od wielu lat przyznawane są twórcom polskiej sceny muzycznej. Bywają porównywane do amerykańskich Grammy a także brytyjskich BRIT Awards. Statuetki przyznawane są w kilkunastu kategoriach.

Nagrody te artyści otrzymują m.in. za najlepszy album oraz singiel w kategorii rock, pop, hip hop czy metal a także debiut rocku czy teledysk. Akademia Fonograficzna, która wybiera laureatów składa się z przedstawicieli branży – muzyków, producentów, kompozytorów i dziennikarzy muzycznych.

Fryderyki 2025. Data i godzina emisji gali

W ubiegłym roku Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2025 odbyła się w Krakowie. W tym roku powraca do Warszawy. Fryderyki 2026 będzie można śledzić w telewizji. Gala rozdania tych nagród będzie transmitowana w TVP1 a transmisja rozpocznie się o godz. 20:30. Wydarzenie będzie można również śledzić online za pośrednictwem platformy TVP VOD. Dzięki temu widzowie będą mogli na bieżąco oglądać zarówno koncerty, jak i ogłoszenie laureatów tegorocznej edycji nagród.

Fryderyki 2026. Kto wystąpi?

Podczas gali Fryderyki 2026 będzie można zobaczyć występy artystów polskiej sceny muzycznej. Pojawi się Krzysztof Zalewski, nominowany w kategorii utwór roku za singiel "Eviva l’arte!" nagrany wspólnie z sanah, oraz zespół COMA, wyróżniony w kategorii album roku (metal) za wydawnictwo "Coma Live Poland Rock Festival 2024".

Wśród kandydatów do Fryderyków oraz tych, którzy wystąpią są również Pezet (za płytę "Muzyka popularna"), Daria ze Śląska (za singiel "A może jeszcze się da") oraz Zalia. Na scenie pojawią się również Kuba i Kuba, pszona oraz Kasia Lins i Michał Wiraszko. Szczególnym punktem wieczoru będzie występ Anny Marii Jopek, która odda muzyczny hołd Stanisławowi Soyce – tegorocznemu laureatowi Złotego Fryderyka w muzyce rozrywkowej i jazzowej.

Fryderyki 2026. Kto jest nominowany?

Lista nominowanych do Fryderyków 2026 została ogłoszona w marcu. Oto poszczególne kategorie i nominowani do tej nagrody.

Album Roku (rock, blues):

Błażej Król - "Popiół"

Lady Pank - "LP45"

Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"

Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"

Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Album Roku (muzyka alternatywna):

Błoto - "Grzyby"

Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"

Kury - "Uno Lovis Party"

Michał Fox Król - "City Cluster"

Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka korzeni):

Basia Giewont - "Szeptucha"

Chrust - "Przed Zmierzechem"

Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"

Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"

Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"

Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"

Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"

Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"

Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"

Bartek Wąsik - "Pianorizon"

Damian Bloom - "Zamach na papieża"

Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"

Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (pop):

Igo - "12"

Kuba Badach - "Radio Edit"

Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"

Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"

Zalia - "Serce"

Album Roku (pop alternatywny):

Bokka - "White Room"

Fisz Emade Tworzywo - "25"

Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"

Kasia Lins - "Obywatelka K.L."

Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (metal):

Behemoth - "The Shit Ov God"

Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"

Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"

Hostia - "Razorblade Psalm"

Turbo - "Za blizny"

Album roku (hip-hop):

Kuban - "Fugazi"

Pezet - "Muzyka popularna"

PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"

Quebonafide - "Północ/Południe"

Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Teledysk Roku:

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka

Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins

Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta

Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

Jacko Bragno

Kosma Król

Kuba i Kuba

pszona

Sad Smiles

Zuta

Singiel Roku (hip-hop):

Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"

Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"

Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"

O.S.T.R. - "Sam"

Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Singiel Roku (pop):

Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"

Kuba Badach - "Układ otwarty"

Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"

Natalia Przybysz - "Ramen"

Sanah i Krzysztof Zalewski "Eviva l'arte!"

Artysta/Artystka Roku:

Nominowani są wszyscy, którzy zostali ujęci we wszystkich pozostałych kategoriach.