Afera korupcyjna w Lublinie. Kurator oświaty zatrzymany przez CBA

Jak informuje CBA, 16 czerwca 2026 roku funkcjonariusze lubelskiej delegatury Biura zatrzymali Lubelskiego Kuratora Oświaty. Działania te odbyły się na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali kluczowe lokalizacje: siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelski Urząd Wojewódzki. Śledczy zabezpieczyli dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, urządzenia elektroniczne oraz prywatną korespondencję, które posłużą jako dowody w toczącym się postępowaniu.

Jak ustawiano przetargi?

Według ustaleń śledczych, urzędnicy stosowali wyrachowany mechanizm, by sterować wynikami postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Jak informuje CBA, podejrzani uzgadniali tryb oraz wartość kontraktów, a następnie wysyłali zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów. Działanie to gwarantowało wygraną konkretnym wykonawcom.

Zatrzymany kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia przy organizacji uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Z ustaleń wynika, że zawarł on bezprawne porozumienie z konkretną firmą z branży eventowej, aby wpłynąć na wynik przetargu i zapewnić jej zwycięstwo.

Lubelski Kurator Oświaty usłyszał zarzuty

Zatrzymany urzędnik usłyszał zarzuty w siedzibie krakowskiej prokuratury. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego surowych środków zapobiegawczych, aby uniemożliwić ewentualne matactwa. Kurator został zawieszony w czynnościach służbowych, objęty dozorem policji, zobowiązany do wpłacenia poręczenia majątkowego.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

Sprawa zatrzymania kuratora to nie koniec działań prokuratury. Śledztwo ma charakter rozwojowy, co oznacza, że w najbliższym czasie możliwe są kolejne zatrzymania. Warto przypomnieć, że to druga realizacja procesowa w tym samym postępowaniu. Już 14 stycznia 2026 roku funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem osób, w tym:

Zastępczynię Prezydenta Miasta Lublin,

dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin,

przedsiębiorców z branży eventowej.

W tamtym etapie śledztwa dwoje urzędników, w tym Zastępczynię Prezydenta Lublina, również zawieszono w pełnieniu obowiązków służbowych. Służby kontynuują weryfikację materiału dowodowego.