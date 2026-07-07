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To przełom w sprawie Iwony Wieczorek? Prokuratura o ważnej "wersji osobowej"

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 15:51
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poszukiwania Iwony Wieczorek
Poszukiwania Iwony Wieczorek/Agencja Gazeta
Iwona Wieczorek w tajemniczych okolicznościach zaginęła 16 lat temu. Jak dowiedziała się Gazeta.pl. w prokuraturze, ostatnio postępowanie w tej sprawie nabrało tempa. Pozyskano ważną dla postępowania ekspertyzę biegłych, która dotyczy jednej z ważniejszych "wersji osobowych".

Do zaginięcia Iwony Wieczorek doszło w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. Nastolatka (miała wtedy 19 lat) spędzała czas ze znajomymi na jednej z sopockich dyskotek. Po godz. 3 w nocy wracała pieszo do domu do Gdańska Jelitkowa. Nigdy tam nie dotarła. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały ją na ul. Grunwaldzkiej w Sopocie o godz. 3.07, a potem na drodze w stronę wejścia na plażę nr 63 o godz. 4.12.

"Pozyskano istotną ekspertyzę biegłych"

W ostatnim czasie pozyskano istotną dla postępowania ekspertyzę biegłych, która dotyczy jednej w ważniejszych wersji osobowych. Na obecnym etapie z uwagi na bezpieczeństwo kolejnych zaplanowanych czynności nie możemy udzielić bardziej szczegółowych informacji- powiedziała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska w Gazeta.pl

"Wersja osobowa" to ekspertyza dotycząca jednej z osób przewijającej się w śledztwie. Na tym etapie jednak jest za wcześnie, by przewidywać, czy tej osobie zostaną w ogóle postawione zarzuty.

Kierowca białego fiata

W kwietniu prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, przekazał Onetowi, że opinia w pewnej części dotyczyła Fiata Cinquecento, o którym policja informowała wcześniej w komunikatach.

W dniu zaginięcia Iwony Wieczorek, auto przemieszczało się o godz. 05.07 nad ranem w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, a następnie na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka. Funkcjonariusze wskazywali, że związek z zaginięciem może mieć właśnie kierowca białego fiata. Policja zbiera informacje na temat osoby, która tego dnia kierowała autem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prokuraturazaginięcieIwona Wieczorekposzukiwania
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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