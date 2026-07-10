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Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
12 minut temu
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Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów/ShutterStock
Nie żyje Dagmara Bilińska. Aktorka w pamięci widzów, którzy pamiętają telewizję czasów PRL, zapisała się jako kosmitka Pi z kultowego programu edukacyjnego "Przybysze z Matplanety". Miała 73 lata.

Nie żyje Dagmara Bilińska. Miała 73 lata

Dagmara Bilińska nie żyje. Informację o jej śmierci podał serwis Filmpolski.pl. Aktorka odeszła 8 lipca 2026 roku w Krakowie. Miała 73 lata.

W sieci pożegnały ją jej dzieci. Z całego serca dziękuję wszystkim za wszystkie tropy, podpowiedzi i kontakty do najlepszych i najśmielszych lekarzy w Polsce! Mogłaby z tego powstać, zdaje się, spora biblioteka. Nie zawodzicie, kiedy trzeba pomóc, dziękuję - czytamy.

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"Umarła otoczona miłością i troską"

Niestety w przypadku naszej Matki Dagmar Bilińska wszystko to nie wystarczyło. Mama umarła wczoraj ok g. 17:05 otoczona miłością i troską w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Nie cierpiała. Mówiła, że "musi już iść do domu" - napisano w mediach społecznościowych. Nie byliśmy na to przygotowani. Nie jesteśmy. Nie rozumiemy. Na razie tyle. Dziękujemy za wszelkie wsparcie wszelkimi kanałami. Będziemy raczej mało uchwytni. Co dalej i kiedy - to się okaże - dodano.

Rola Pi w kultowym programie PRL przyniosła jej sławę

W pamięci widzów aktorka zapisała się głównie jako kosmitka Pi, której partnerował Sigma. Obydwoje byli bohaterami popularnego w czasach PRL programu edukacyjnego "Przybysze z Matplanety". To dzięki nim wielu młodych ludzi tamtych lat polubiło matematykę.

Do udziału w tym telewizyjnym projekcie namówił Dagmarę Bilińską nie kto inny jak Tadeusz Kwinta, wcielający się w postać Sigmy. Wcześniej obydwoje spotykali się na deskach Teatru Bagatela.

Tadeusz powiedział, że ma projekt do zrobienia i powiedział, że myśli, że mogłabym zrobić to z nim. Zgodziłam się od razu. Było wesoło na planie. Było wszędzie niebiesko, były kostki niebieskie, na które trzeba było wchodzić, a w monitorze widzieliśmy scenografię - opowiadała Bilińska w "Dzień dobry TVN".

Wyznała wówczas, że choć na planie było zabawnie, kręcenie zdjęć do programu do łatwych nie należało. W czasie realizacji części odcinków aktorka była w ciąży. Program zszedł z anteny w latach 90..

Kim była Dagmara Bilińska?

Dagmara Bilińska przyszła na świat 29 października 1952 roku w Czeskim Cieszynie. Skończyła PWST w Krakowie. Aktorka związana była m.in. Teatrem Cieszyńskim, Teatrem Ludowym oraz Teatrem Bagatela. Współpracowała z Operą Krakowską. Była tam asystentem reżysera.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćnie żyjedagmara bilińskasigma i pi
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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