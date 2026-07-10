Tusk w rocznicę rzezi wołyńskiej, zabierze głos ws. sporu wokół UPA. Premier apeluje do Ukraińców

Tusk pozytywnie ocenił rozmowy Nawrockiego i Zełenskiego

W środę na marginesie Szczytu NATO w Ankarze prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazał po spotkaniu Nawrocki, obaj zgodzili się co do tego, że wspólnym zagrożeniem jest Rosja. Prezydent RP dodał, że nie udało się natomiast rozwiązać kwestii historycznych. zaznaczył przy tym, że ludobójstwo wołyńskie jest dla niego kwestią nienegocjowalną. Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali wzajemne zrozumienie i wsparcie oraz działali wspólnie.(...) Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog - napisał po rozmowie Zełenski.

Tusk pytany podczas konferencji w Osiekach Lęborskich (woj. pomorskie) o spotkanie, podkreślił, że bardzo pozytywnie ocenia sam fakt spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, tym bardziej że "Rosjanie byliby najszczęśliwsi, gdyby doszło do dramatycznego kryzysu w relacjach ukraińsko-polskich".

Premier przyznał, że nie otrzymał z Pałacu Prezydenckiego informacji co do przebiegu rozmowy. Ale sygnały publicznie wysyłane przez obu prezydentów wskazują na to, że przynajmniej obaj na pewno są świadomi, że ten kryzys zaszedł za daleko i szkodzi zarówno Polsce, jak i Ukrainie - stwierdził szef rządu.

Premier zwrócił uwagę na aktywność rosyjskich botów

Tusk został też zapytany o publikowane w mediach społecznościowych nagrania "obrażające polskie firmy pomagające na Ukrainie". Premier wskazał, że w sieci pojawiają się wyzwiska i prowokacje zarówno antypolskie, jak i antyukraińskie. Zaznaczył, że aktywne są także rosyjskie boty. Rosjanie zacierają ręce, kiedy widzą, że mogą rozognić konflikt między Polską a Ukrainą - powiedział.

Tusk zapewnił, że rząd będzie starać się przeciwdziałać dezinformacji i prowokacjom. Zadeklarował, że służby będą działać z całą mocą prawa w przypadku prześladowań ze względu na narodowość.

Tusk liczy na otrzeźwienie po ukraińskiej stronie

Premier zapowiedział też, że w sobotę, w rocznicę rzezi wołyńskiej, zabierze głos ws. polsko-ukraińskiego sporo wokół UPA. W przeddzień rocznicy chciałbym zaapelować do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska jest oparta na prawdzie i prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. Dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje - powiedział Tusk.

11 lipca w Polsce jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 r., gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej.