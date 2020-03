Przyjęcie w barze w dzielnicy Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało urządzone przez grupę młodych osób z okazji 18. urodzin. Jej uczestnicy pomimo obowiązującego stanu epidemii wynajęli lokal i hucznie się bawili. Zabawę przerwała policja. Po wylegitymowaniu uczestników okazało się, że dwie osoby były poszukiwane.

Reklama

Funkcjonariusze z IV komisariatu policji w Lublinie wszczęli w tej sprawie postępowanie dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego. Za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności – poinformowano na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Policja w Lubelskiem prowadzi w 135 przypadkach czynności związane z wykroczeniami, a w siedmiu przypadkach wszczęte zostały postępowania karne dotyczące złamania przepisów sanitarnych. Liczba osób, które powinny przebywać w wyznaczonym miejscu w związku z kwarantanną wynosi w regionie ponad 5 tys. Umundurowani policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy.

W większości przypadków osoby poddane domowej izolacji stosują się do wymagań, jednak zdarzają się również przypadki nieodpowiedzialnego zachowania. Policjanci codziennie otrzymują zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantanny. Każda taka informacja jest sprawdzana – podkreślono w komunikacie.

Jedna z interwencji policji dotyczyła pijanego mężczyzny, który siedział na łące w gminie Jarczów. Jak się okazało, w ubiegłym tygodniu wrócił z Niemiec, wypełnił na granicy stosowne dokumenty i powinien przebywać w miejscu odosobnienia. Jednak poprzedniego wieczora upił się z kolegą, wyszedł na zewnątrz, wpadł do rzeki, przemoczył ubranie i nie miał siły dojść do domu. Policjanci odwieźli go do szpitala.

Z kolei 66-letni mieszkaniec Lublina zamiast przebywać w miejscu kwarantanny udał się na zakupy. Próbowała to ukryć jego żona, która podczas kontroli policji twierdziła, że mąż jest w drugim pomieszczeniu. Ta sprawa też będzie miała swój finał w sądzie – zapowiedziała policja.

Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb – głosi komunikat.