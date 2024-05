Prognoza pogody od IMGW na weekend 25-26 maja 2024

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) publikuje na swojej stronie oraz mediach społecznościowych aktualne prognozy pogody. Tym razem na stronie Instytutu pojawiła się prognoza na najbliższy weekend dla całego kraju.

Najnowsza prognoza synoptyczna opracowana 24 maja 2024 przedstawia informacje dotyczące temperatur powietrza w poszczególnych województwach, prędkość wiatru oraz możliwość opadów. Jaki będzie nadchodzący weekend? Czy możemy spodziewać się intensywnych opadów i burz, tak jak miało to miejsce kilka dni temu, gdzie każdy obywatel dostał sms (ALERT RCB) o potencjalnym zagrożeniu burzowym?

Początek weekendu: Jakiej pogody możemy się spodziewać?

W piątek 24 maja w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść również grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie na zachodzie, południu oraz w centralnej części kraju. Prognozowana ilośćopadów to między 15 a 25 milimetra. Wyjątkiem może być Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Górny Śląsk oraz południe Wielkopolski - tam może spaść do 40 mm opadu.

Maksymalna temperatura powietrza to od 24 stopni Celsjusza na zachodzie do 28 stopni na wschodzie kraju. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów, a także nad morzem. Tam termometry wskażą między 15 a 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków wschodnich. Na terenach, gdzie wystąpią burze, porywy wiatru mogą sięgnąć do 80 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Oraz w niektórych miejscach burze. Przewidywana wysokość opadów to około 10 mm. Minimalna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju to między 12 a 15 stopni Celsjusza. Chłodniej – bo między 9 a 11 stopni - jedynie w rejonach podgórskich.

W nocy wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni. W miejscach, gdzie wystąpią burze, wiatr będzie bardziej porywisty. W górach porywy wiatru osiągną prędkość do 60-65 km/h.

Jaka pogoda będzie w sobotę 25 maja oraz w nocy z soboty na niedzielę?

W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Prawdopodobnie wystąpią przelotne opady deszczu. Możemy spodziewać się również burz. Lokalnie wystąpią także burze z gradem – mogą się ich spodziewać głównie mieszkańcy województw: opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Prognozowana ilość opadów to między 15 a 30 mm.

Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, do 27 stopni Celsjusza w centrum kraju. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich Sudetów. Tam temperatura powietrza wyniesie około 18 stopni. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Wyjątkiem są obszary, na których wystąpią burze oraz Sudety. Tam wiatr może mieć w porywach nawet do 70 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę wystąpi duże zachmurzenia, z większymi przejaśnieniami. Początkowo gdzieniegdzie możliwe burze. Miejscami pojawią się również przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura powietrza wyniesie między 11 a 14 stopni Celsjusza. Zaś w rejonach podgórskich termometry wskażą minimalnie około 10 stopni. Podobnie jak w ciągu dnia, wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. W Sudetach oraz w czasie burz wiatr porywisty, o prędkości do 80 km/h.

Pogoda w niedzielę 26 maja 2024

W ciągu dnia w niedzielę temperatura maksymalna między 23 a 27 stopni Celsjusza. Jedynie nad Bałtykiem wyniesie ona między 17 a 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Właściwie na terenie całej Polski mogą wystąpić opady. W północnej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju możliwe burze. W województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodnio-pomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim możliwe opady gradu. Podczas burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.

Najmniejsze ryzyko wystąpienia burz w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim (z pominięciempołudniowej części woj. małopolskiego), śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim oraz wielkopolskim. Tam jednak nadal możemy się spodziewać opadów deszczu.

Prędkość wiatru od 4 do 11 km w południowo-wschodniej części kraju, przez 7-14 km w centrum, do 14-18 km/h na północno-zachodnim obszarze Polski.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na wschodzie niewielkie zachmurzenia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, w woj. łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. W niektórych rejonach także opady gradu (w województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim oraz warmińsko mazurskim). Temperatura minimalna między 12 a 15 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich nieco mniej, bo między 9 a 11 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-wschodni oraz wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.