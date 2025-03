Ograniczenia na szlakach w Tatrach – dlaczego są konieczne?

Od 1 marca do 15 maja wprowadzono ograniczenia na niektórych szlakach w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy (TPN) podjął tę decyzję, aby chronić rzadkie gatunki ptaków – głuszca i cietrzewia. Wiosna to kluczowy czas godów tych ptaków, a płoszenie ich przez turystów może doprowadzić do zaniku lęgów, co stanowi zagrożenie dla ich populacji.

Reklama

Jakie szlaki są zamknięte?

Zgodnie z komunikatem TPN, w godzinach porannych zamknięte będą następujące odcinki:

Polana Chochołowska – Bobrowiecki Żleb – Grześ (żółty szlak),

– Bobrowiecki Żleb – Grześ (żółty szlak), Bobrowiecka Przełęcz – Bobrowiecki Żleb – Grześ (niebieski szlak),

– Bobrowiecki Żleb – Grześ (niebieski szlak), Grześ – Długi Upłaz – Rakoń (niebieski szlak).Dodatkowo, na stałe zamknięto narciarski szlak z Polany Chochołowskiej do Bobrowieckiego Żlebu.

Zakaz wędrówek nocą w całym TPN

Od 1 marca do 30 listopada na terenie całego Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach od zmierzchu do świtu. To kolejne działanie mające na celu ochronę przyrody i zmniejszenie presji turystycznej na dzikie zwierzęta.

Dlaczego głuszce i cietrzewie wymagają ochrony?

Głuszce i cietrzewie to jedne z najbardziej zagrożonych ptaków w Polsce i Europie. Ich populacja w TPN wynosi zaledwie około 40 osobników. Oba gatunki odbywają widowiskowe toki godowe, które wymagają ciszy i spokoju. Głuszce wydają charakterystyczne dźwięki przypominające klikanie, a cietrzewie słyną z porannych rytuałów godowych, w których samce rywalizują o samice. Niepokojenie tych ptaków przez turystów może prowadzić do przerwania godów, a tym samym do zahamowania procesu rozmnażania.

Jakie konsekwencje grożą za naruszenie zakazów?

Osoby, które zignorują wprowadzone ograniczenia, mogą spodziewać się kar finansowych. Strażnicy TPN regularnie patrolują zamknięte szlaki i zwracają szczególną uwagę na turystów poruszających się po nich w niedozwolonych godzinach.

Apel TPN do turystów

Reklama

Tatrzański Park Narodowy apeluje do wszystkich odwiedzającychTatry o przestrzeganie nowych zasad oraz o szacunek dla dzikiej przyrody.

"Przyszłość tych niezwykłych ptaków zależy od naszej odpowiedzialności” – podkreślają przedstawiciele parku.