Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, prace obejmują poszerzenie torowiska pod planowaną czterotorową linię oraz wzmocnienie nasypu. Równocześnie rozpoczną się roboty przygotowawcze do budowy nowych obiektów inżynieryjnych, co wiąże się z koniecznością rozbiórki dotychczasowych konstrukcji znajdujących się pod obecnym torem.

Zmiany w trasach pociągów PKP od 6 maja. Znika ponad 25 połączeń

Prace mają bezpośredni wpływ na siatkę połączeń. Koleje Śląskie są zmuszone odwołać ponad 25 pociągów – 16 z odcinka Tychy–Katowice oraz 10 z Katowice Ligota–Katowice. Dodatkowo 14 pociągów zostanie skierowanych objazdem przez Hajduki.

Zmienią się również trasy pociągów dalekobieżnych. Składy PKP Intercity "Daszyński" (do Białegostoku) i "Korfanty" (do Warszawy Wschodniej), które dotąd kursowały przez Bielsko-Białą, od 6 maja pojadą objazdem przez Gliwice.

To jednak dopiero część ogromnego projektu. Poszerzenie linii kolejowej nr 139 jest elementem wieloletniej przebudowy połączenia Będzin–Zebrzydowice, obejmującej także kompleksową modernizację infrastruktury w obrębie Katowic. Docelowo linie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mają zostać rozbudowane do czterech torów, co umożliwi wydzielenie ruchu aglomeracyjnego i utworzenie Kolei Metropolitalnej.

4 miliardy na modernizację węzła. Prace potrwają do 2028 roku

W ramach wartego ponad 4 miliardy złotych kontraktu z konsorcjum Torpol-Intop zaplanowano m.in. przebudowę stacji Katowice, remonty i budowę nowych przystanków, a także odbudowę kilkunastu wiaduktów. Prace potrwają co najmniej do 2028 roku i będą oznaczać cykliczne utrudnienia zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym.