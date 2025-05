Debata prezydencka 2025 – transmisja i miejsce

Debata odbyła się w siedzibie TVP przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Ponad 2,5 miliona widzów obejrzało debatę prezydencką w TVP. Przypomnijmy, że rozpoczęła się ona o godz. 20:00 i trwała prawie 4 godziny. Było to najdłuższe i zarazem ostatnie starcie kandydatów przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Pierwotnie miało potrwać około 150 min., w rzeczywistości zakończyło się dopiero o godzinie 23.45.

Debata prezydencka TVP - pełne nagranie transmisji z 12 maja dostępne online

Transmisja była równolegle w:

TVP1,

TVN24,

Polsat News,

a także dodatkowo przez TVP Info, TVP Polonia, wPolsce24, Telewizję Republika i Biznes24.

Kto poprowadził debatę?

Za sterami tej wyjątkowej debaty stanęli przedstawiciele trzech głównych mediów:

Dorota Wysocka-Schnepf (TVP)

Radomir Wit (TVN)

Piotr Witwicki (Polsat)

Wybór Wysockiej-Schnepf wywołał sprzeciw ze strony sztabu Karola Nawrockiego, który zarzucał TVP stronniczość na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Mimo protestów, skład prowadzących nie został zmieniony.

Zasady debaty prezydenckiej 2025 – bez notatek i telefonów

Uczestnicy debaty nie mogli korzystać z telefonów, pomocy sztabów ani własnych notatek.

Debata podzielona została na dwa bloki tematyczne: politykę krajową i zagraniczną. W każdej części trójka prowadzących zadała po jednym pytaniu wszystkim kandydatom. Każdy z nich miał 60 sekund na odpowiedź.

Po tej części kandydaci mogli zadać pytanie wybranemu przeciwnikowi (20 sekund na pytanie, 60 sekund na odpowiedź, 20 sekund na ripostę).

Na koniec każdy z uczestników otrzymał 90 sekund na podsumowanie.

Kto wystąpił w debacie prezydenckiej?

Na scenie pojawiło się 13 zarejestrowanych kandydatów:

Artur Bartoszewicz

Magdalena Biejat

Grzegorz Braun

Szymon Hołownia

Marek Jakubiak

Maciej Maciak

Sławomir Mentzen

Karol Nawrocki

Joanna Senyszyn

Krzysztof Stanowski

Rafał Trzaskowski

Marek Woch

Adrian Zandberg

Kolejność wypowiedzi została wylosowana w obecności przedstawicieli wszystkich komitetów.

Debata prezydencka 2025 to była ostatnia szansa, by kandydaci przekonali do siebie wyborców. Pierwsza tura wyborów już w niedzielę, 18 maja 2025.