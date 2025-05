Ochłodzenie i deszcz prawie w całym kraju. Prognoza pogody na czwartek 22 maja 2025 roku

Jaka pogoda w czwartek, 22 maja 2025 roku? Tego dnia Polska znajdzie się pod wpływem niżu barycznego nadciągającego z południowej części Szwecji, znanego jako Magnus. Przyniesie on ze sobą istotne obniżenie temperatur oraz opady deszczu w wielu regionach kraju. Z niżem Magnus związany będzie chłodny front atmosferyczny, który w ciągu dnia będzie przebiegał przez Polskę, rozciągając się wzdłuż linii od Dolnego Śląska po Warmię. Na tym froncie w godzinach popołudniowych i wieczornych należy spodziewać się opadów deszczu oraz potencjalnych burz. Niż Magnus będzie kierował do kraju masy zimnego, arktycznego powietrza napływające bezpośrednio z północy. W czwartek front ten przesunie się dalej na wschód Polski, a spadek temperatur będzie najpierw odczuwalny w północno-zachodniej części kraju, stopniowo obejmując kolejne obszary.

Czy będzie padało w czwartek, 22 maja 2025 roku? Prognoza pogody

W czwartek w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Jednak w drugiej połowie dnia, na zachodzie Polski, możliwe są również okresy z przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na południu, wschodzie oraz po południu na północnym zachodzie kraju, mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie dodatkowo przewiduje się burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad; suma opadów w tych rejonach może sięgnąć od 10 do 20 mm.

Prognoza pogody na czwartek, 22 maja 2025 roku. Jaka będzie temperatura?

Jeśli chodzi o temperaturę w czwartek, 22 maja, to maksymalne wartości w większości kraju będą oscylować w granicach od 15 do 19 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 20 do 22 stopni Celsjusza. Z kolei na wybrzeżu oraz lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów temperatury będą niższe, wynosząc od 10 do 13 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w czwartek, 22 maja 2025 roku?

W czwartek, 22 maja 2025, wiatr będzie wiał z siłą słabą lub umiarkowaną, chociaż na wybrzeżu może być okresami dość silny, z porywami dochodzącymi do 60 km/h. Dominować będą kierunki zachodnie i południowo-zachodnie. Podczas burz porywy wiatru mogą być silniejsze, osiągając do 65 km/h.

Jaka będzie pogoda w nocy z czwartku na piątek?

W nocy z czwartku, 22 maja, na piątek, 23 maja, na wschodzie oraz południowym wschodzie Polski, oczekiwane jest zachmurzenie duże i całkowite, któremu towarzyszyć będą okresowe opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. W regionach południowo-wschodnich nadal możliwe będą burze, a wiatr podczas nich może osiągać prędkość do 60 km/h. Temperatury minimalne wyniosą od 2 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, poprzez 5 do 7 stopni na wschodzie, aż do 10-11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.