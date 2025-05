O tym, że odbędzie się II tura wyborów prezydenckich rozstrzygnęły wyniki głosowania, które odbyło się 18 maja. Żaden z 13 kandydatów na prezydenta nie uzyskał wtedy ponad połowy ważnie oddanych głosów, w związku z tym do II tury przeszli dwaj z kolejno najlepszymi wynikami, czyli Trzaskowski, który zdobył 31,36 proc. głosów i Nawrocki z 29,54 proc. poparcia.

Do lokalu wyborczego z dokumentem tożsamości

Po wejściu do lokalu wyborczego, aby otrzymać kartę do głosowania, jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia naszej tożsamości odpowiednim dokumentem. Może być to np. dowód osobisty lub paszport. Jeśli jesteśmy obecni w spisie wyborców (lub posiadamy stosowne zaświadczenie o prawie do głosowania), otrzymamy jedną kartę do głosowania. Zwróćmy uwagę czy zawiera stempel obwodowej komisji wyborczej. Odbiór należy obowiązkowo potwierdzić podpisem, obok swojego nazwiska umieszczonego w spisie wyborców.

Kluczowy jest znak "X"

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, jak oddać ważny głos w odbywającej się 1 czerwca drugiej turze wyborów prezydenckich. Jak wygląda karta do głosowania? Kluczowe znacznie ma postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Na ważność głosu nie mają z kolei wpływu inne dopiski czy znaki poza kratkami do głosowania.

W II turze wyborów na karcie do głosowania będą nazwiska obu kandydatów umieszczone w kolejności alfabetycznej. Aby oddać ważny głos należy w kratce z lewej strony nazwiska jednego, wybranego kandydata postawić znak X (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Użycie innego znaku w kratce obok nazwiska kandydata sprawi, że nasz głos nie zostanie mu przyznany. Na ważność głosu nie wypływają dodatkowe dopiski czy rysunki umieszczone na karcie do głosowania, a jedynie poprawnie postawiony symbol "X" tylko w jednej kratce.

Kiedy głos w wyborach prezydenckich 2025 jest nieważny?

Głos będzie nieważny, jeśli wyborca wskaże na karcie obu kandydatów, albo nie postawi znaku X przy żadnym nazwisku. Nie mają natomiast znaczenia dopiski na karcie do głosowania, jeśli są poza kratką. Na każdej karcie znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Kiedy oddany głos jest nieważny? Instrukcja wyborcza tłumaczy, że chodzi o sytuacje, gdy:

do urny zostanie wrzucona pusta karta wyborcza;

przy nazwisku kandydata zamiast znaku "X" postawimy jakikolwiek inny symbol;

znak "X" będzie postawiony poza kratką z nazwiskiem kandydata;

znak "X" nie będzie przecinał co najmniej dwóch linii w obrębie kratki;

znak "X" pojawi się w kratkach przy nazwisku dwóch kandydatów.

Ścięty górny róg karty - co to znaczy?

Prawy górny róg karty do głosowania będzie ścięty - to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Kartę do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej w taki sposób, aby zadrukowana strona była niewidoczna.