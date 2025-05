Do ostrej wymiany zdań doszło podczas programu na żywo w Telewizji Republika. Gośćmi byli m.in. posłanka Polski 2050 Elżbieta Burkiewicz oraz rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Program prowadził Miłosz Kłeczek.

Awantura w TV Republika. Posłanka Polski 2050 nie wytrzymała

W trakcie dyskusji, której głównym tematem była sprawa kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 66 w Warszawie, atmosfera szybko stała się napięta.

– Chyba 60 milionów przewidziane jest na remont tej kamienicy... – próbowała mówić Burkiewicz, która była połączona ze studiem zdalnie.

Wtedy będący na miejscu poseł PiS Rafał Bochenek przerwał jej, mówiąc, że kamienica "będzie wystawiona pod sprzedaż". – Takie są zamiary Trzaskowskiego – dodał.

– K***a, ja wychodzę z tej audycji, bo tu się nie można przebić– powiedziała w pewnym momencie posłanka Polski 2050.

"Pani poseł, na żywo mamy program". Ostre spięcie w TV Republika

Miłosz Kłeczek próbował załagodzić sytuację, tłumacząc się problemami technicznymi.

— Pani poseł, no dyskutujemy, na żywo mamy program. Jest trudniej, bo pani jest na łączeniu. Proszę nas zrozumieć. My panią źle słyszymy, pani nas źle słyszy – stwierdził.

— Jakby mnie ktoś bardzo nie prosił, żebym była w tym programie, to by mnie tu nie było, bo to nie jest dla mnie żadna wielka przyjemność, dyskutowanie w ten sposób, że się musimy przekrzykiwać — Burkiewicz nie ukrywała irytacji.