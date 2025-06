Przelotne opady deszczu, burze i nawet 27 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na sobotę 7 czerwca 2025 roku

W sobotę, 7 czerwca 2025 roku, w całej Polsce prognozowane jest umiarkowane, okresami duże zachmurzenie.

Prognoza pogody na sobotę, 7 czerwca 2025 roku. Czy będzie padało i wiało?

Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem, szczególnie we wschodniej Polsce i w Wielkopolsce. W czasie burz możliwe są intensywne opady do 20 mm oraz porywy wiatru sięgające 70–80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków południowych.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w sobotę, 7 czerwca 2025 roku?

W sobotę maksymalna temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim i 16-18 stopni Celsjusza nad morzem, przez 21-25 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie, do 26-27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy z soboty (7 czerwca) na niedzielę (8 czerwca) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, głównie na południu kraju, gdzie suma opadów może sięgnąć 20 mm. Lokalnie możliwe są silne zamglenia, zwłaszcza nad ranem na południowym zachodzie i zachodzie Polski. Temperatura wyniesie od 11-13 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i północy, przez około 15 stopni Celsjusza w centrum, do 18 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, wiejący z kierunków południowych. W czasie burz porywy do 60 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów nawet do 85 km/h.