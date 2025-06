Chłodne powietrze polarne dalej się będzie utrzymywać. Prognoza pogody na środę 11 czerwca 2025 roku

Polska znajdzie się w środę, 11 czerwca 2025 roku, pod wpływem końcówki niżu, co oznacza utrzymujące się chłodne powietrze polarne.

Reklama

Czy będzie padało w środę, 11 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

11 czerwca 2025 roku na niebie dominować będą chmury, choć możliwe są okresowe przejaśnienia i sporadyczne opady deszczu. Sytuację pogorszy silny i porywisty wiatr wiejący z północnego zachodu. Na wschodzie kraju niewykluczone są słabe burze.

Prognoza pogody na środę, 11 czerwca 2025 roku. Jaka będzie temperatura? Ile będzie stopni?

W środę maksymalne temperatury w ciągu dnia wyniosą 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, średnio 18 stopni Celsjusza na większości obszaru Polski, a na południowym zachodzie do 20 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w środę, 11 czerwca 2025 roku?

W środę wiatr będzie zazwyczaj słaby do umiarkowanego, ale porywisty w całym kraju, zwłaszcza z kierunku północno-zachodniego. Nad morzem może być dość silny. W rejonach występowania burz porywy mogą osiągnąć do 60 km/h, a wysoko w Sudetach i Karpatach nawet do 70 km/h.

Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek?

W nocy ze środy (11 czerwca) na czwartek (12 czerwca) prognozowane jest niewielkie do umiarkowanego zachmurzenie. Na północno-wschodnich krańcach kraju może spaść krótkotrwały, słaby deszcz. Najniższe temperatury wyniosą 7 stopni Celsjusza na Pomorzu i w obszarach podgórskich, natomiast 12 stopni Celsjusza na południu Podkarpacia i na wybrzeżu. Wiatr w nocy będzie słaby do umiarkowanego natężenia, z kierunków północno-zachodniego i zachodniego.