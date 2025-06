Pełnia Truskawkowego Księżyca w czerwcu 2025. Co oznacza? Jak na nas wpłynie?

Czerwcowa pełnia Księżyca, znana jako Truskawkowy Księżyc, osiągnęła swój szczyt 11 czerwca 2025 roku o godzinie 9:46 rano. Chociaż nie będzie to superpełnia, warto zwrócić na nią uwagę, ponieważ Księżyc może przybrać pomarańczowy lub pomarańczowo-różowy odcień. Ten efekt jest wynikiem rozproszenia światła w atmosferze Ziemi.

Kiedy i gdzie najlepiej obserwować Truskawkową Pełnię Księżyca?

Najlepszy czas na podziwianie Truskawkowego Księżyca to 11 czerwca wieczorem. Wtedy tarcza Księżyca będzie dość dobrze oświetlona. Pełnia utrzyma się aż do 12 czerwca. To idealna okazja dla wszystkich entuzjastów astronomii. Pamiętaj, że tak widowiskowe zjawisko powtórzy się dopiero za 18 lat, w2043 roku, więc naprawdę warto je zobaczyć!

Skąd nazwa "Truskawkowy Księżyc"?

Nazwa "Truskawkowy Księżyc" wywodzi się od rdzennych plemion Ameryki Północnej. Dla nich czerwiec był miesiącem rozpoczęcia zbiorów dzikich truskawek, stąd to piękne skojarzenie. Inna nazwa tej pełni to Różany Księżyc, co z kolei nawiązuje do kwitnących w czerwcu róż.

Co symbolizuje Pełnia Truskawkowego Księżyca?

Pełnia Truskawkowego Księżyca ma symbol dostatku i zbiorów. Jest to czas na refleksję nad osiągnięciami i wdzięczność za otrzymane dary.