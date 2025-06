Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska zakończone. Decyzja podjęta

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska odbyło się dzisiaj, w środę, 11 czerwca 2025 roku. Według porządku obrad Sejmu, punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku o wotum zaufania zaplanowano w godzinach 9:00-14:00, w trakcie którego premier Donald Tusk wygłosi expose, a następnie odbyła się debata i wystąpienia przedstawicieli klubów parlamentarnych. Początkowo głosowanie miało się odbyć około godziny 14:00-14:10. Jednak tak się nie stało. Dlaczego?

Dlaczego głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska jest opóźnione?

Ze względu na rekordową liczbę ponad 280 posłów, którzy zadawali pytania premierowi, oraz prośbę Donalda Tuska o pół godziny przerwy na przygotowanie odpowiedzi, głosowanie zostało przesunięte i ostatecznie odbyło się po godzinie 16:00. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia potwierdził, że nastąpiło "lekkie opóźnienie" i wyjaśnił, że po wyczerpaniu puli pytań nastąpi półgodzinna przerwa, a następnie głosowanie.

Aktualizacja: o 16:29 premier Donald Tusk zakończył odpowiadać na pytania posłów. Tym samym rozpoczął się blok głosowań.

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska

Po 16:30 posłowie zdecydowali w sprawie wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. 243 posłów wyraziło wotum zaufania Radzie Ministrów. W związku z tym Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska.

Czym jest wotum zaufania dla rządu?

Wotum zaufania to uchwała parlamentu wyrażająca poparcie dla rządu. Premier Donald Tusk zapowiedział ten wniosek po wyborach prezydenckich, a głosowanie jest ważnym testem politycznym dla jego rządu. Jest to kluczowy element funkcjonowania rządu w systemach parlamentarnych, ponieważ zdolność do uzyskania wotum zaufania warunkuje możliwość sprawowania władzy przez Radę Ministrów.

Zgodnie z Konstytucją, w ciągu 14 dni od powołania przez prezydenta RP, premier przedstawia Sejmowi program działania rządu z wnioskiem o wotum zaufania. Sejm uchwala je bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W Sejmie zasiada 460 posłów, a zatem w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 230 posłów. Aby wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska zostało udzielone, musi zagłosować co najmniej 231 posłów, a przy takim kworum wystarczy większość 116 głosów.

Aktualizacja: teraz już wiadomo, że 243 posłów wyraziło wotum zaufania Radzie Ministrów, dlatego Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska.

Potrzebowałem tego wotum z oczywistych względów, były spekulacje czy rząd się utrzyma, a w takich warunkach źle się pracuje - skomentował decyzję Sejmu Donald Tusk.

Po tym, jak Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, pojawiły się wątpliwości co do przyszłości polskiego rządu. Po ogłoszeniu wyników wyborów premier Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce wystąpi do Sejmu o wotum zaufania dla swojego rządu. Podkreślił, że plan działania rządu w obliczu wyboru nowego prezydenta będzie wymagał "jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października". Jak zaznaczył, "pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie".

Kiedy udziela się wotum zaufania?

W polskim systemie prawnym wotum zaufania pojawia się w dwóch głównych sytuacjach:

Po powołaniu rządu : Zgodnie z Konstytucją RP, po powołaniu Rady Ministrów przez Prezydenta, Prezes Rady Ministrów musi przedstawić Sejmowi program działania rządu (tzw. expose) i wystąpić o wotum zaufania w terminie do 14 dni. Aby rząd mógł dalej funkcjonować, Sejm musi udzielić mu wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (czyli głosów "za" musi być więcej niż suma głosów "przeciw" i "wstrzymujących się").

: Zgodnie z Konstytucją RP, po powołaniu Rady Ministrów przez Prezydenta, Prezes Rady Ministrów musi przedstawić Sejmowi program działania rządu (tzw. expose) i wystąpić o wotum zaufania w terminie do 14 dni. Aby rząd mógł dalej funkcjonować, Sejm musi udzielić mu wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (czyli głosów "za" musi być więcej niż suma głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"). Z inicjatywy premiera w trakcie kadencji: Premier ma prawo w dowolnym momencie swojego urzędowania wystąpić do Sejmu o ponowne udzielenie wotum zaufania. Robi się to zazwyczaj w sytuacjach, gdy rząd potrzebuje potwierdzenia poparcia parlamentu dla swojej polityki, np. w obliczu kryzysu politycznego, ważnych reform czy w celu umocnienia swojej pozycji. W tym przypadku wystarczy zwykła większość głosów (więcej głosów "za" niż "przeciw") w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Co się dzieje w przypadku braku wotum zaufania?

Jeśli rząd nie uzyska wotum zaufania, Prezes Rady Ministrów jest zobowiązany do złożenia dymisji na ręce Prezydenta RP. Wówczas rozpoczyna się procedura powołania nowego rządu, która może przebiegać w kilku etapach, zgodnie z Konstytucją. W ostateczności, w przypadku kolejnych niepowodzeń w tworzeniu rządu, może to doprowadzić do skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów.

Czym jest wotum nieufności?

Warto odróżnić wotum zaufania od wotum nieufności. Wotum nieufności to narzędzie, dzięki któremu parlament może odwołać urzędujący rząd. Jest to uchwała, którą może zawnioskować grupa posłów (co najmniej 46) wobec rządu lub pojedynczego ministra, wyrażając brak poparcia dla ich działań. W przypadku wotum nieufności dla całego rządu, wniosek musi zawierać nazwisko kandydata na nowego premiera (tzw. konstruktywne wotum nieufności). Co ważne, wniosek ten musi wskazywać konkretnego kandydata na nowego premiera – jest to tzw. konstruktywne wotum nieufności. Do przegłosowania wotum nieufności i tym samym odwołania rządu, potrzeba minimum 231 głosów posłów, czyli większości ustawowej liczby wszystkich posłów.

Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska - gdzie obejrzeć transmisja na żywo?

Transmisję z głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska z 11 czerwca 2025 roku można obejrzeć na: TVP Info, TVN24, Polsat News.