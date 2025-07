Nowe przepisy mają przede wszystkim usprawnić życie właścicielom nieruchomości. Do tej pory właściciele prywatnych posesji, chcąc usunąć drzewo (niezwiązane z działalnością gospodarczą), musieli zgłosić ten zamiar do urzędu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Chociaż przepisy przewidywały 21 dni na oględziny i 14 dni na sprzeciw, urzędy często nie dotrzymywały terminów. To skutkowało wielomiesięcznym oczekiwaniem na decyzję.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało, a rząd przyjął, projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Nowe przepisy wprowadzają nieprzekraczalny termin 60 dni na całą procedurę – od zgłoszenia zamiaru wycinki, przez oględziny, aż po wydanie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli urząd nie zareaguje w ciągu 60 dni, właściciel będzie mógł legalnie usunąć drzewo. To tzw. milcząca zgoda.

Rząd podkreśla, że zmiany usprawnią proces, ale jednocześnie zachowają ochronę środowiska. Nowe regulacje mają usprawnić działanie urzędów i zapewnić większe bezpieczeństwo rozpatrywania spraw, szczególnie w sytuacjach, gdy drzewo stwarza zagrożenie dla ludzi lub budynków.

Co z nieuzasadnioną wycinką drzew?

Projektodawca zadbał o to, aby nowe zasady nie były wykorzystywane przez osoby nieuprawnione. Jeśli ktoś utrudni oględziny, postępowanie zostanie zawieszone, a milcząca zgoda nie nastąpi. To ma chronić przyrodę przed nieuzasadnioną wycinką.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw. Zgłoszenia złożone przed wejściem w życie nowelizacji będą rozpatrywane według starych zasad.

Kiedy możesz wyciąć drzewo bez pytania urzędu?

Wycinka bez zgody urzędu jest możliwa, jeśli drzewo rośnie na Twojej własności (lub masz zgodę właściciela) i jego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

80 cm dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego.

65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego.

50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Jeśli drzewo ma kilka pni na wysokości 130 cm, zmierz obwód każdego z nich. Jeżeli pień nie występuje na tej wysokości, zmierz obwód tuż pod koroną.

Kiedy potrzebujesz zgłoszenia?

Jeśli obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm przekracza podane limity, musisz zgłosić zamiar jego usunięcia do odpowiedniego urzędu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

