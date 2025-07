Po uroczystości premier opublikował w mediach społecznościowych swoją wypowiedź. Tu nikt panie prezydencie nie przyszedł dla nagród. Jestem bardzo poruszony. Czekałem na ten moment od wielu, wielu godzin, żeby właśnie tutaj, w pańskiej siedzibie podziękować tym ministrom, którzy przez ostatnie miesiące wykonywali niezwykle trudną misję - zaczął premier Tusk.

Tusk o "bagnie do osuszenia"

Dziękował swoim byłym współpracownikom "za to, że dzisiaj płace rosną szybciej niż ceny, że udało się naprawdę poskromić, to takie małe piekło dnia codziennego, czyli drożyznę, jaka szalała zanim objęliście swoje urzędy". Podstawowe instytucje kultury noszą do dziś blizny po ośmiu latach deptania wolności słowa, pluralizmu mediów. Nigdy nikt nie przypuszczał chyba, że sport i turystyka w niektórych wymiarach to będzie także ziemia do oczyszczenia i bagno do osuszenia- mówił Tusk.

Reklama

Oddzielne podziękowania złożył ministrowi Adamowi Bodnarowi.Podjął się najcięższego, najtrudniejszego wyzwania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta - stwierdził szef rządu.

Reklama

Duda o tym, co najważniejsze dla mieszkańców

Głos zabrał także prezydent Duda. Jako odchodzący prezydent RP proszę, żebyście państwo o tym pamiętali: spory, starcia, polityczne rewanże - znacznie mniej interesują ludzi niż to, czy żyją bezpiecznie, wygodnie i czy dotknięci są podstawowymi zmartwieniami, o których przed chwilą wspomniałem - czy mają pracę, czy ich firma istnieje, czy kraj się rozwija, czy droga jest bezpieczna - to te kwestie najważniejsze. I dzisiaj wręczając te nominacje i życząc państwu powodzenia w realizacji tych misji - z tym państwa zostawiam -powiedział.

Fala komentarzy po słowach Tuska

Słowa premiera w Pałacu Prezydenckim wywołały lawinę komentarzy. "Premier Tusk podczas zaprzysiężenia podziękował Ministrowi Bodnarowi za wysiłek w przywrócenie praworządności i poszanowanie Konstytucji. Ten precyzyjnie wymierzony Dudzie policzek było słychać nawet w Brukseli" - napisał na platformie X europoseł KO Łukasz Kohut.

"Prezydent Andrzej Duda dzisiaj naraził się chyba swojemu środowisku. Dlaczego? Bo podziękował ministrom Rządu Donalda Tuska za ich pracę na rzecz Polski" - napisał w X senator KO Adam Szejnfeld.