Wakacje to czas wyjazdów a co za tym idzie stołowania się w różnych lokalach gastronomicznych w Polsce. Turyści, co jakiś czas wrzucają do sieci zdjęcia paragonów . Niektóre z nich nazywane są "paragonami grozy" ze względu na kwoty, jakie szefowie restauracji każą płacić za serwowane w nich jedzenie. Tym razem sieć podbija paragon z Krynicy. Tyle jeden z internautów zapłacił za obiad dla czterech osób w Krynicy-Zdroju. Cena zwala z nóg? Niekoniecznie...