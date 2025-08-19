Jerzy Dziewulski zmarł w wieku 81 lat. Był policjantem, antyterrorystą i politykiem, posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji oraz doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.

Jerzy Dziewulski - słynny antyterrorysta

Jerzy Dziewulski brał udział w likwidacji 13 zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z ewidentnego zagrożenia życia. Dziewulski był dowódcą ze strony polskiej operacji przerzutu ludzi pochodzenia żydowskiego z dawnego ZSRR i Rosji do Izraela („Most”), organizowanej przez rządy Izraela i Polski. Operacja „Most” trwała od połowy 1990 r. przez ponad dwa lata. W tym czasie przerzucono ponad 40 tys. ludzi. Przyjeżdżali w niezorganizowanych grupach kursowymi pociągami relacji Moskwa-Paryż. Wysiadali na dworcu Warszawa Gdańska, gdzie opiekę nad nimi obejmowały polskie i izraelskie służby. "Most" był największą akcją przeprowadzoną kiedykolwiek przez polskie służby specjalne” - opowiadał w książce „O kulisach III RP”.

Jerzy Dziewulski spoczął w rodzinnym grobie

Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego odbył się we wtorek 19 sierpnia w Warszawie. Antyterrorysta został pochowany w grobie rodzinnym, wraz z rodzicami Heleną i Stanisławem oraz tragicznie zmarłym bratem Marianem, który zginął mając zaledwie 27 lat w 1973 roku.

Świecki pogrzeb Jerzego Dziewulskiego

W ostatniej drodze towarzyszyli Jerzemu Dziewulskiemu, oprócz rodziny i przyjaciół, policjanci, którzy odprowadzili kolegę na miejsce wiecznego spoczynku. Obecni byli też ludzie polityki, m.in. Leszek Miller i Ryszard Kalisz, a także Krzysztof Janik. Wśród żałobników pojawiła się także aktorka Ewa Florczak, która występowała w serialu "07 zgłoś się", w którego to kilku odcinkach pojawił się Jerzy Dziewulski. Aktorka przypięła do marynarki znaczek z nazwą serialu. Zgodnie z wolą rodziny zmarłego pogrzeb miał charakter świecki. Prochy zmarłego Jerzego Dziewulskiego spoczęły w skromnej, białej urnie.