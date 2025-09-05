Lokalnie mogą wystąpić silne burze. Prognoza pogody na piątek, 5 września

W piątek, 5 września 2025 roku, spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, które w ciągu dnia będzie się zwiększać, przechodząc w zachmurzenie duże. Będzie też padać przelotny deszcz, a lokalnie wystąpią silne burze. Burze są najbardziej prawdopodobne na południu, w centrum i na wschodzie Polski.

Jaka temperatura w piątek, 5 września? Prognoza pogody

W piątek, 5 września 2025 roku, maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 21 do 23 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, natomiast do 28-29 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum kraju.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w piątek, 5 września?

W piątek, 5 września 2025 roku, wiatr będzie słaby i umiarkowany, a jego kierunek będzie zmienny. Na zachodzie powieje z kierunku zachodniego, natomiast na wschodzie z kierunku południowo-wschodniego.