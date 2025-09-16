W tych regionach będzie padało. Prognoza pogody na wtorek, 16 września

We wtorek, 16 września 2025 roku, na północy i wschodzie Polski wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie pojawią się też burze, a na południowym wschodzie może spaść do 25 mm deszczu. Na pozostałym obszarze kraju niebo będzie się zmieniać od małego i umiarkowanego zachmurzenia po duże.

Reklama

Jaka będzie temperatura we wtorek, 16 września?

We wtorek, 16 września 2025 roku, temperatura wyniesie od 17-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 20 stopni Celsjusza w centrum, do 21 stopni Celsjusza na południu. W rejonach podgórskich słupki rtęci pokażą 15-17 stopni Celsjusza. Wiatr, wiejący z południowego zachodu i zachodu, będzie umiarkowany, a miejscami dość silny, osiągając w porywach do 60 km/h. Nad morzem będzie jeszcze silniejszy (35-50 km/h, w porywach do 80 km/h), a w górach do 90 km/h w Sudetach i 60 km/h w Karpatach.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy, z wtorku na środę, zachmurzenie pozostanie zmienne, z przelotnymi opadami deszczu. Na wybrzeżu niewykluczone są burze, gdzie suma opadów może osiągnąć 10 mm. Temperatura spadnie do 7-10 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich, do 10 stopni Celsjusza na południu, a nad morzem utrzyma się na poziomie 14 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie i będzie wiał słabo lub umiarkowanie, tylko na początku porywisty. Nad morzem utrzyma się dość silny wiatr (35-50 km/h, w porywach do 65 km/h).