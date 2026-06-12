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Kontrowersyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. "Front ma ruszyć z Polski"

Helena Ziółkowska
dzisiaj, 04:30
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Kontrowersyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. "Front ma ruszyć z Polski"/Shutterstock
Przepowiednie jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego cieszą się ogromnym powodzeniem, choć niektóre z nich są nie tyle kontrowersyjne, co wręcz abstrakcyjne. Jedną z nich jest ta dotycząca wojny w Ukrainie i roli Polski w tym konflikcie zbrojnym. "Front ma ruszyć z Polski" - uważa jasnowidz Jackowski. W jego kontrowersyjnej wizji Polska miałaby zostać złożona w ofierze za Ukrainę.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski co jakiś czas dzieli się swoimi przepowiedniami dotyczącymi Polski i świata na swoim kanale na YouTubie. Wiele z nich dotyczy konfliktów zbrojnych zarówno tych, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, jak i w Ukrainie.

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W jednej z przepowiedni, jakimi podzielił się w sieci, jasnowidz z Człuchowa, mówi o wojnie Rosji z Ukrainą. Wieszczy, że w tej kwestii Trump i Putin się dogadali, ale Putin zdradzi Trumpa. Putin jest bardzo cwany, wykorzystuje go. A Trump jest bezbronny względem Putina - mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci jasnowidz Jackowski.

Kontrowersyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. Front ma ruszyć z Polski?

Przepowiednia, którą się dzieli jest nie tylko dosyć kontrowersyjna, ale wręcz abstrakcyjna. Z wizji, jaką miał jasnowidz z Człuchowa wynika, że Polska miałaby zostać złożona w ofierze za Ukrainę.

Przytacza również swoje słowa o tym, że gdy zakończy się wojna i zawarty zostanie pokój, Polska pozbawiona zostanie granic, które istnieją obecnie. Dodaje też, że jeśli w wojnę z Rosją włączą się inne państwa to "front ma ruszyć od Polski".

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Wyjdą wojska i będą stać. Zajmą coś i będą stać, nie będzie walki żadnej. To tak będzie początek wyglądał - uważa jasnowidz Jackowski. Jego zdaniem rządzący o wszystkim już dobrze wiedzą.

Mam wrażenie, że politycy polscy, decydenci, wszyscy doskonale wiedzą, że w każdej chwili mogą dostać informacje w rodzaju rozkazu, żeby w Polsce wprowadzać, nie wiem, stan wyjątkowy, stan zagrożenia wojennego i pilnie żądać od obywateli realizacji jakiegoś obowiązku. Mam poczucie, że decyzja zapadła. I nasz kraj ziemią, miejscem swoim będzie musiał się w to najbardziej zaangażować - twierdzi jasnowidz Jackowski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wojna w Ukrainiewojnakrzysztof jackowskiprzepowiednia
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