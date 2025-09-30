Bezzałogowiec został zauważony przez rolnika obsługującego kombajn. Jak podało RMF FM, "stan drona wskazuje na to, że to jedna z maszyn, które wleciały do Polski w nocy z 9 na 10 września".

Do działań włączyła się policja, Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. To właśnie pod nadzorem prokuratora prowadzone będą dalsze czynności procesowe.

Dron znaleziony na polu kukurydzy pod Działdowem. Służby w akcji

"Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck, pow. działdowski" - czytamy na portalu X.

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 września, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony. Wówczas uruchomiono procedury obronne, a maszyny zagrażające bezpieczeństwu zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Była to pierwsza taka sytuacja, kiedy Siły Powietrzne RP użyły uzbrojenia do neutralizacji dronów nad terytorium kraju.

