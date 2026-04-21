Roślina, która "dusi" wszystko wokół
Mowa o dławiszu okrągłolistnym – gatunku, który na pierwszy rzut oka nie budzi podejrzeń. Ma okrągłe, zielone liście, jesienią przybierające żółty kolor, a jego charakterystyczne czerwone owoce często uznawane są za dekoracyjne. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy roślina zaczyna rosnąć.
Dławisz działa w bardzo agresywny sposób:
- oplata drzewa i krzewy,
- ogranicza im dostęp do światła,
- stopniowo prowadzi do ich obumierania.
To właśnie od tego mechanizmu wzięła się jego nazwa – "dławi" inne rośliny, przejmując przestrzeń i zasoby.
Inwazyjny gatunek pod lupą Unii Europejskiej
W 2022 roku Unia Europejska uznała ten gatunek za inwazyjny. Oznacza to, że stanowi zagrożenie dla lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności. Takie rośliny:
- wypierają gatunki rodzime,
- zaburzają równowagę przyrodniczą,
- mogą powodować trudne do odwrócenia zmiany w środowisku.
Dławisz ma dodatkową "przewagę" – jego nasiona są chętnie zjadane przez ptaki, które roznoszą je na duże odległości. W efekcie roślina rozprzestrzenia się szybciej, niż wielu właścicieli ogrodów zdaje sobie sprawę.
Kluczowa data: sierpień 2027
Choć przepisy już obowiązują, właściciele istniejących roślin mają jeszcze pewien czas na dostosowanie się. Jednak od 2 sierpnia 2027 roku sytuacja zmieni się diametralnie. Od tego momentu:
- posiadanie rośliny będzie nielegalne,
- zakazana będzie jej sprzedaż,
- zabronione będzie rozmnażanie i transport.
Kary mogą być bardzo wysokie – nawet do miliona złotych. W grę wchodzą także konsekwencje karne, jeśli ktoś świadomie będzie wprowadzał gatunek do środowiska.
Uwaga na oferty w internecie
Mimo nadchodzących regulacji, sadzonki dławisza nadal pojawiają się na popularnych platformach sprzedażowych, takich jak Allegro czy OLX. To efekt prostego mechanizmu – sprzedawcy próbują wyprzedać zapasy przed wejściem w życie zakazu. Warto pamiętać, że:
zakaz obejmuje wszystkie odmiany gatunku,
nazwa handlowa nie ma znaczenia,
kupno dziś może oznaczać problem w przyszłości.
Masz tę roślinę? Lepiej działać już teraz
Eksperci nie mają wątpliwości – nie warto czekać do 2027 roku. Najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze usunięcie rośliny z ogrodu. To jednak nie jest takie proste. Dławisz ma bardzo silny system korzeniowy, na dodatek łatwo się regeneruje i potrafi odrastać nawet z niewielkich fragmentów. Dlatego usuwanie powinno być dokładne i obejmować całą roślinę, łącznie z korzeniami.
Czego absolutnie nie robić?
Jednym z najczęstszych błędów jest wyrzucanie rośliny na kompost. To może przynieść odwrotny efekt. Fragmenty korzeni, pędów, nasion mogą przetrwać i doprowadzić do ponownego wzrostu. W efekcie problem wraca – często w większej skali.
Sprzedawcy też muszą uważać
Nowe przepisy obejmują nie tylko właścicieli ogrodów, ale również osoby sprzedające rośliny.
Za świadome:
- sprzedawanie,
- rozmnażanie,
- transportowanie,
- wprowadzanie do środowiska
gatunków inwazyjnych grożą poważne konsekwencje. W skrajnych przypadkach może to być nawet kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Dlaczego to takie ważne?
Walka z gatunkami inwazyjnymi to jeden z kluczowych elementów ochrony środowiska w Europie. W Polsce problem narasta, bo coraz więcej obcych gatunków trafia do ogrodów jako rośliny ozdobne.
Z czasem:
- wymykają się spod kontroli,
- przenikają do lasów i parków,
- wypierają rodzime gatunki.
Koszty ich usuwania są ogromne – zarówno finansowo, jak i przyrodniczo.