Trzęsienie ziemi we Włoszech. Ujawniono nazwiska piłkarzy zamieszanych w aferę obyczajową

Nazwiska słynnych piłkarzy w aktach sprawy

We Włoszech wybuchł skandal. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące afery obyczajowej, w którą zamieszani są piłkarze grający obecnie lub w przeszłości w Serie A. Na liście, którą opublikował dziennik "Il Giorno" znalazło się aż 70 nazwisk. Wśród nich nie brakuje gwiazd futbolu znanych kibicom na całym świecie.

Gazeta ujawniła, że w aktach śledztwa przewijają się m.in. Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Rafael Leao, Dejan Stankovic, Raoul Bellanova, Yann Bisseck, Philippe Coutinho, Carlos Augusto, , Jeremy Menez, Andrea Ranocchia, Olivier Giroud, Dusan Vlahovic, Dean Huijsen, Arthuro Melo, Daniel Maldini, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, czy Alvaro Morata.

Piłkarze bawili się na imprezach organizowanych przez przestępców

Wszyscy wymienienie piłkarze mieli brać udział w imprezach organizowanych przez grupę przestępczą, która zmuszała młode kobiety do prostytucji i czerpała z tego zyski. "Il Giorno" podkreśla, jednak że bycie na liście nie jest jednoznaczne z korzystaniem z usług "pań do towarzystwa".

Mężczyźni, którzy zajmowali się nielegalnym procederem są już w rękach policji. Śledczy postawili im zarzuty.