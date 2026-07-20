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Stało się. Chorzy na raka jednak bez leczenia. Szpitale odsyłają. Termin dla raka piersi I kwartał 2027 r.

Tomasz Król
Tomasz Królprawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
50 minut temu
[aktualizacja 47 minut temu]
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Jednak stało się. Chorzy na raka bez leczenia. Szpitale odsyłają. Termin dla raka piersi I kwartał 2027 r.
Jednak stało się. Chorzy na raka bez leczenia. Szpitale odsyłają. Termin dla raka piersi I kwartał 2027 r./Własne
Mieliśmy deklarację polityków, że żaden chory na raka nie będzie odesłany ze szpitala z odległym terminem leczenia. Jednak pacjentka z rakiem piersi została poinformowana, że: „z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu lekowego rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe”. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CSK UMED) wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych, m.in. w obszarze onkologii. Pacjenci są odsyłani do Wojewódzkiego Oddziału NFZ w poszukiwaniu informacji o dostępnym leczeniu. Ustaliła te fakty "Rzeczpospolita". Informacja spowodowała burzę w Internecie. Posty na X mają setki tysięcy wyświetleń.

Najpierw pokażmy gwałtowną reakcję społeczności internetowej na informację o przesunięciu leczenia

Poniżej tweet autorki artykułu w "Rzeczpospolitej"

Ten wpis jako viral internetowy jest od kilku godzin podawany dalej i zapoznają się z nim kolejne osoby bardzo agresywnie komentując. Obrywa się politykom i lekarzom, którzy są powszechnie obwiniani o spowodowanie zapaści systemu zdrowia - ich pensje są za wysokie na możliwości Polski.

Co ustaliła "Rzeczpospolita"? - Odsyłanie pacjentów z kwitkiem i odległe terminy

Według informacji „Rzeczpospolitej”, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CSK UMED) wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych, m.in. w obszarze onkologii. Pacjenci są odsyłani do Wojewódzkiego Oddziału NFZ w poszukiwaniu informacji o dostępnym leczeniu. Redakcja dotarła do pisma z poradni onkologicznej (z pieczątką poradni onkologicznej CSK UMED w Łodzi). Otrzymała je kobieta chora na raka piersi. Kobieta starała się o leczenie w ramach programu lekowego dla chorych na raka piersi. Dokument z przychodni informuje, że

  1. „z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu lekowego rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe”, oraz, że
  2. „planowany termin rozpoczęcia leczenia przypada na I kwartał 2027 r., o ile wcześniej nie nastąpi zmiana warunków finansowania programu”.

Reakcja NFZ i głos środowiska lekarskiego

Łódzki NFZ potwierdził zgłoszenia pacjentów (przekierowano ich do Szpitala im. Kopernika oraz Szpitala Bonifratrów), zaznaczając jednak, że placówka nie poinformowała oficjalnie o wstrzymaniu przyjęć. Przedstawiciele środowiska lekarskiego zwracają jednak uwagę na powagę sytuacji:

  • Mniejsze szpitalne placówki są przepełnione.
  • CSK UMED to największy szpital kliniczny w województwie, do którego powinny trafiać najtrudniejsze przypadki.
  • Powstaje absurdalna sytuacja, w której to główny ośrodek uniwersytecki odsyła pacjentów do mniejszych jednostek.

Długi NFZ i brak zapłaty za nadwykonania

Powodem bardzo trudnej sytuacji są pieniądze - ich brak. Programy lekowe są świadczeniami limitowanymi, co oznacza, że zapłata za leczenie ponad wartość kontraktu stoi pod znakiem zapytania. Łódzki NFZ nie zapłacił szpitalowi 3 mln zł za nadwykonania w programach lekowych za I i II kwartał roku. Fundusz tłumaczy, że w pierwszej kolejności musi opłacać świadczenia nielimitowane, a za nadwykonania płaci dopiero w miarę posiadania wolnych środków.

Systemowy problem i kredytowanie ochrony zdrowia

Eksperci wskazują, że NFZ wiążą rygorystyczne przepisy ustawy o finansach publicznych – Fundusz nie może zaciągać zobowiązań przekraczających jego plan finansowy, przez co świadomie podpisuje ze szpitalami zaniżone umowy. Jak zauważa dr Adam Miller z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi:

„Szpital w praktyce kredytuje system, niejako udzielając Funduszowi nieoprocentowanego kredytu. Nie dziwię się dyrektorom placówek, że nie są skłonni ponosić takich kosztów, zwłaszcza że np. w onkologii pojedyncze podanie leku może kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych”.

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Źródło Rzeczpospolita
Tematy: leczenie raka
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Tomasz Król
Tomasz Król

Ukończył prawo i filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w kancelariach prawnych, prowadził szkolenia prawnicze. Z Grupą INFOR związany od 2003 roku.

Specjalizacja: świadczenia i ubezpieczenia społeczne, ZUS, zasiłki, prawo pracy, cywilne i gospodarcze, prawo administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny.

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