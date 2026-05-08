Klikasz, lajkujesz, a czujesz się sam? Oto, co mówią eksperci

Kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem - twierdzą naukowcy z Oregon State University (USA), którzy przeprowadzili reprezentatywne dla kraju badanie obejmujące ponad 1,5 tys. osób w wieku od 30 do 70 lat.

Znajomi online nie zastąpią relacji osobistych

Zdaniem ekspertów warto, aby osoby doświadczające samotności przyjrzały się swoim kontaktom utrzymywanym w mediach społecznościowych i zaczęły przedkładać relacje osobiste ponad te utrzymywane w internecie.

Powołując się na niedawny raport głównego lekarza USA, naukowcy podają, że jeszcze przed pandemią Covid-19 połowa Amerykanów doświadczała wyraźnej samotności. Podkreślają przy tym, że samotność stwarza podobne zagrożenie dla zdrowia, jak palenie. Osoby, które często czują się samotne, są np. ponad dwukrotnie bardziej narażone na rozwój depresji. Mają też prawie o 30 proc. wyższe ryzyko chorób serca, o 32 proc. wyższe ryzyko udaru, o 50 proc. – rozwoju demencji (w przypadku osób starszych) oraz o ponad 60 proc. – przedwczesnej śmierci.

Samotność to poważne zagrożenie dla zdrowia

Eksperci zwracają uwagę, że większość wcześniejszych badań dotyczyła nastolatków i młodych dorosłych, podczas gdy nowy projekt obejmuje osoby w średnim i późniejszym wieku dorosłym. „Ta luka w literaturze jest ważna, ponieważ osoby, które nie są nastolatkami ani młodymi dorosłymi, stanowią 75 proc. populacji USA. Ludzie ci są w dużym stopniu narażeni na kontakt z mediami społecznościowymi, a wiele dalszych skutków zdrowotnych samotności staje się coraz poważniejszych wraz z postępem dorosłości” – mówi prof. Brian Primack z Oregon State University.

Jednocześnie okazało się, że około 35 proc. kontaktów w portalach społecznościowych uczestników badania stanowiły osoby, których nigdy nie spotkali oni osobiście. Badacze wspominają, że kontaktowanie się z nieznajomymi w „społecznościówkach” również wiąże się z samotnością.

Powodem może być duży potencjał tych mediów do sprzyjania błędnym interpretacjom.

Mechanizm idealizacji i porównań społecznych

„Wiemy, że interakcje w portalach społecznościowych mogą prowadzić do idealizowania relacji przyjacielskich innych osób, co może nasilać skutki porównań społecznych. Taka idealizacja może być silniejsza, gdy te relacje dotyczą osób, których nigdy się nie spotkało, ponieważ nie ma osobistego doświadczenia, które mogłoby tę idealizację skorygować” - wyjaśnia współautorka badania prof. Jessica Gorman.

Marek Matacz (PAP)