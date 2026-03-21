Miuosh kończy z rapem

Najlepsze albumy (rapowe - przyp. red.), jakie robiłem w życiu, to były albumy w jakichś takich momentach swojego życia, w których działo się dużo wokół mnie, działo się dużo u mnie, działo się dużo u nas - mówi Miuosh w podcaście Kawka z.... Żartuje, że gdyby wiedział, że wszyscy chcą rozmawiać o jego "zejściu ze sceny", to może nie powinien tego robić.

Bardzo ciężko jest po latach wykonywać niektóre numery. Moim zdaniem, by autentycznie zagrać koncert rapowy, to trzeba też być autentycznym gościem na tej scenie, a nie postacią przerysowaną. A moje numery są bardzo osobiste. Ja muszę po prostu trochę te emocje znowu przeżywać. A to są takie zamknięte już rozdziały - wyjaśnia powód swojej decyzji o tym, by pożegnać się z rapem.

"Czasem trzeba schłostać swoje ego"

Nad czym obecnie pracuje i co niebawem wydarzy się w jego życiu artystycznym? Kto jest tą osobą, która jako jedyna potrafi go uspokoić? Jak długo zastanawiał się nad propozycją bycia jurorem "Must be the music"? Czy czasem musi przypominać sobie znaczenie słowa pokora? Czasem trzeba schłostać swoje ego - stwierdza.

Czy współpracuje z osobami, które przychodzą do programu i czuje się ich mentorem? W jednym z wywiadów Miuosh powiedział, że jest gościem, który "będzie mógł całe życie żyć z muzyki". Czy nadal tak uważa? Jaki jest jego Śląsk i czy myśli o przeprowadzce w inne miejsce w Polsce? O tym wszystkim opowiada gość tego odcinka Kawki z....

Kim jest Miuosh?

Miuosh, czyli Miłosz Paweł Borycki to polski raper, autor tekstów i producent muzyczny, a także przedsiębiorca. Działalność artystyczną podjął na początku XXI w. w katowickim zespole hip-hopowym "Projektor".

W 2007 rozpoczął solową działalność artystyczną wydaniem albumu "Projekcje". Kolejne albumy, które wydał Miuosh to m.in.

Maue LP (nielegal, 2007)

Fandango Gang (oraz Bas Tajpan, 2009)

Pogrzeb (2009)

Piąta strona świata (2011)

Prosto przed siebie (2012)

POP. (2017)

Powroty (2020)

"Pieśni Współczesne" i "Pieśni Współczesne. Tom II" to z kolei albumy nagrane przez Miuosha wspólnie z zespołem "Śląsk". 20 czerwca br. w Arenie Katowice fani po raz ostatni usłyszą na żywo projekt "Pieśni Współczesne – Antologia". Miuosh jest również jurorem w programie "Must be the music" w stacji Polsat. Prywatnie jest mężem Sandry, para ma córkę Korę.