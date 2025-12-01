Maciej Duszczyk odchodzi z rządu. Polska 2025 potwierdza dymisję

Na oficjalnym koncie Polski 2050 na platformie X pojawił się wpis potwierdzający dymisję Macieja Duszczyka ze stanowiska wiceministra w MSWiA. Polityk sprawował tę funkcję od grudnia 2023 roku, a decyzja o rezygnacji ze stanowiska - według medialnych ustaleń - została skonsultowana z kierownictwem klubu oraz marszałkiem Sejmu.

Reklama

Co bardzo ważne - decyzja o dymisji nie jest czymś, czego nikt się nie spodziewał. Wiceszef MSWiA wspominał o swoich planach związanych z dymisją już w lipcu bieżącego roku. Wówczas toczyły się rozmowy, zakładające jego odejście wraz z Maciejem Kierwińskim oraz Szymonem Hołownią. Wówczas jednak - jak twierdził sam Duszczyk - "musiał dokończyć parę rzeczy".

Maciej Duszczyk, czyli rządowy minister ds. migracji

Bardzo istotne jest w tej sytuacji także to, że Duszczyk nie kończy swojej kariery politycznej. Już w lipcu zapowiadał, że po skończonej kadencji w resorcie nadal będzie zajmował się kwestiami migracji. To właśnie tymi tematami w głównej mierze zajmował się polityk. Aktualnie, jeśli zachowa stanowisko w polityce, to nadal skoncentruje się właśnie na migracji, a różnicą będzie tutaj tylko brak rangi ministerialnej. Całkiem niedawno wspominał także o możliwości uzyskania posady w Kancelarii Premiera.

Przedstawiciele Polski 2050 w tym samym poście złożyli Maciejowi Duszczykowi podziękowania. Podkreślili oni wiedzę oraz merytoryczne podejście polityka do spraw, którymi się zajmował.

"Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach" - czytamy w poście, który opublikowany został na platformie X.

Kariera Macieja Duszczyka

Stanowisko wiceministra w MSWiA nie było jedynym zajęciem Duszczyka. Od 2003 roku związany jest zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim. Na tej uczelni jest pracownikiem naukowym w Ośrodku Badań nad Migracjami na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Reklama

W latach 1999-2007 pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Analiz i Strategii. Był jedną z osób, która doradzała Zespołowi Negocjacyjnemu w zakresie polityki społecznej UE oraz swobodnego przepływu osób; miało to miejsce w czasach, gdy rozmawiano na temat dołączenia Polski do struktur unijnych.