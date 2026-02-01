Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 38,9 proc. ankietowanych przewiduje, że PiS może zostać zmarginalizowane lub podzielone na skutek wzrostu konkurencyjności ze strony Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.

Większość badanych - 53,8 proc. - uważa jednak, że PiS utrzyma swoją pozycję.

Odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć" wybrało 7,3 proc. respondentów.

Zmierzch PiS czy polityczna burza w szklance wody? 38,9 proc. Polaków nie ma wątpliwości

Badanie pokazuje, że wyborcy koalicji rządzącej (KO, Lewicy i Trzeciej Drogi) dostrzegają potencjał Konfederacji, przewidując zmierzch PiS. Łącznie aż 58 proc. ankietowanych w tym gronie przewiduje możliwy rozpad partii Jarosława Kaczyńskiego.

Reklama

"Wyborcy Opozycji (PiS, Konfederacja) w znacznej większości nie wierzą w upadek partii Kaczyńskiego. Tak wskazało aż 73 proc. badanych z tego grona" - pisze wp.pl.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 osób.