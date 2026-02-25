Karol Nawrocki ułaskawi kolejne osoby?

Jak podaje Wirtualna Polska, powołując się na informacje uzyskane z Prokuratury Krajowej, Karol Nawrocki wystąpił do prokuratury o przekazanie czterech postanowień, które mają posłużyć do analizy możliwości ewentualnych ułaskawień. Prezydent w styczniu zapowiadał zlecenie analizy prawnej wyroku wobec działacza opozycji PRL Adama Borowskiego.

Na tym etapie postępowań ułaskawieniowych nie jest możliwe ujawnienie danych osób skazanych objętych tymi postępowaniami ani wskazanie przestępstw, za które zostały one prawomocnie skazane - mówi w rozmowie z WP Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Dodaje, że Prokuratura Krajowa zwróciła się do właściwych sądów o nadesłanie akt spraw objętych tymi postępowaniami ułaskawieniowymi. Po ich otrzymaniu zostaną one niezwłocznie przekazane do Kancelarii Prezydenta - wyjaśniła.

Kogo prezydent Karol Nawrocki ułaskawił?

Prezydent ułaskawił trzy osoby, a pięciu odmówił prawa łaski. 85-letnia kobieta, która została skazana za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym miała być ułaskawiona jako pierwsza. Druga osoba, schorowana i w zaawansowanym wieku, skazana została za groźby karalne. Trzecia osoba została skazana za oszustwo i wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach. Prezydent ułaskawił ją ze względu trudną sytuację rodzinną.

Czy prezydent Nawrocki ułaskawi Zbigniewa Ziobrę?

W połowie lutego Nawrocki był pytany o kwestię ułaskawienia Ziobry i odpowiedział, że nie ma wniosku o ułaskawienie ani skazania Ziobry. Nie ma takiego wniosku, nie ma skazania - powiedział Nawrocki Dodał jednocześnie, że jego zdaniem minister Ziobro nie mógłby liczyć na uczciwy proces w Polsce.