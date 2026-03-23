Kancelaria Prezydenta potwierdziła już oficjalnie: Karol Nawrocki wylatuje do Teksasu w najbliższy piątek. Grafik głowy państwa jest napięty. Głównym punktem programu będzie wystąpienie na konferencji CPAC w Dallas, gdzie prezydent omówi stan relacji polsko-amerykańskich. To symboliczne miejsce – arena, na której amerykańscy konserwatyści wyznaczają kierunki światowej polityki.

Oprócz politycznych debat, Nawrocki odwiedzi fabrykę samolotów F-35. Pałac Prezydencki nie ogłosił na razie spotkania twarzą w twarz z Donaldem Trumpem, ale sama obecność Nawrockiego w Dallas ma ogromne znaczenie wizerunkowe.

Nawrocki jako "osobisty sukces" Trumpa

Dlaczego Donald Trump tak bardzo ceni polskiego prezydenta? Analityczka Magdalena Górnicka-Partyka w rozmowie z "Faktem" zwraca uwagę na psychologię amerykańskiego przywódcy. Trump uwielbia zwycięzców. Uważa on Karola Nawrockiego za swój sukces, ponieważ wierzy, że to jego poparcie pomogło Nawrockiemu wygrać polskie wybory prezydenckie.

Obecność na CPAC umacnia Nawrockiego w roli polityka z kręgu zaufanych ludzi Trumpa. Nie chodzi tylko o wspólne poglądy. Nawrocki aspiruje do roli "pomazańca", czyli lidera, który cieszy się osobistą protekcją prezydenta USA. Dla Trumpa to dowód, że jego wpływy sięgają daleko poza granice Stanów Zjednoczonych.

Wielki plan dla Europy

Według ekspertki, amerykański prezydent chce osiągnąć "coś więcej" niż tylko dobre relacje z Warszawą. Strategia Trumpa zakłada budowę sieci zaufanych liderów w Europie, którzy będą promować logikę "America First" na Starym Kontynencie. Karol Nawrocki ma być kluczowym elementem tej układanki. Udział w konferencji CPAC pozycjonuje polskiego prezydenta nie tylko jako lokalnego lidera, ale jako polityka o zasięgu europejskim. Trump może wykorzystać Nawrockiego do promowania proamerykańskiego podejścia w Unii Europejskiej, budowania przeciwwagi dla polityki Brukseli, wzmacniania patriotycznych i narodowych partii prawicowych w Europie.

Polska jako "pas transmisyjny"?

Bliska relacja z Donaldem Trumpem ma jednak swoją cenę. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka ostrzega przed wizerunkowym kosztem takiej strategii. Nawrocki może zostać odebrany w Europie nie jako niezależny gracz, ale jako wykonawca woli Waszyngtonu. Dla środowiska MAGA (Make America Great Again) i samego Trumpa, posiadanie lojalnego partnera w sercu Europy jest bezcenne. Nawrocki staje się w ten sposób "pasem transmisyjnym" amerykańskich interesów. Może to przynieść Polsce korzyści w postaci kontraktów zbrojeniowych czy ochrony USA, ale jednocześnie grozi izolacją w strukturach europejskich, które patrzą na politykę Trumpa z dużym dystansem.

Konferencja CPAC

Konferencja CPAC to coś więcej niż zjazd partii. To nieformalny ośrodek władzy. Osoby, które tam występują, otrzymują certyfikat lojalności wobec obecnej administracji USA. Dla Karola Nawrockiego to okazja, by pokazać swoją siłę polityczną i kontakty, które wykraczają poza tradycyjną dyplomację.