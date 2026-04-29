Dziennik Gazeta Prawana logo

Cenckiewicz bez litości o szefie MON: większego szkodnika nie było. Jest odpowiedź

dzisiaj, 08:14
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz/Agencja Gazeta
Sławomir Cenckiewicz opublikował na X wpis wymierzony w ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Były szef BBN zarzuca szefowi MON kłamstwa i nazywa go największym "szkodnikiem" w ministerstwie obrony. Kosiniak-Kamysz skomentował ten wpis. Oto co odpowiedział.

"Bycie przeciwko pieniądzom dla polskiej armii, zarówno tym europejskim czy krajowym, jest głupotą. Sławomir Cenckiewicz szkodził Polsce" - ocenił w programie "Pytanie dnia" w TVP Info wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując decyzję Cenckiewicza, który w minionym tygodniu zrezygnował z posady szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Cenckiewicz zarzuca Kosiniakowi-Kamyszowi kłamstwo i brak kompetencji

Na odpowiedź byłego szefa BBN nie trzeba było długo czekać. "Większego szkodnika jak pan Władysław Kosiniak-Kamysz w MON nie było (pewnie poza tym całym Stanisławem Dobrzańskim z PSL - zresztą agentem bezpieki PRL) - Stróżyk, Dusza, Pacek, Lichocki czy Klin to symbole Pana rządów!" - napisał na X Cenckiewicz. We wpisie były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pisze o "świadectwie nieszczęścia (Kosiniaka-Kamysza) w resorcie obrony" i zarzuca szefowi ludowców, że złożony przez niego projekt ws. polskiego SAFE jest "plagiatem ustawy prezydenta". "Bo Pan nic nie umie i tak jak legitymuje się Pan zakupami m.in. Błaszczaka, tak dziś wymachuje Pan kartką napisaną przez prezydenta Nawrockiego, udając, że to Pana" - zwraca się bezpośrednio do ministra obrony, nazywając go "narzędziem Tuska". "Mam nadzieję, że PSL znajdzie się poza Sejmem i nikt nie nabierze się więcej na pana kolejne kłamstwa" - pisze na X Sławomir Cenckiewicz.

Kosiniak-Kamysz: to jedno wielkie oszustwo

"To wszystko jedno wielkie oszustwo, które opowiadają, no i później takie emocje wychodzą" - mówił w "Gościu Wydarzeń" wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. "Minister Cenckiewicz w dużych emocjach. Rozumiem, że te walki wewnątrz Pałacu Prezydenckiego doprowadzenie do tej dymisji, odejście może budzić rozgoryczenie, ale też pokazuje jak ważny jest PSL, jak nasi oponenci boją się po prostu nas i tak naprawdę pokazuje prawdziwą wartość" - odpowiedział na zarzuty szef MON. "Ocena którą wystawiają obywatele jest dla mnie dużo bardziej interesująca, bo według badań, porównując mnie do ministrów obrony narodowej w ostatniej dekadzie, no to bije na głowę i ministra Błaszczaka i ministra Macierewicza" - dodał lider PSL.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Władysław Kosiniak-Kamyszsławomir cenckiewiczMON
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCenckiewicz bez litości o szefie MON: większego szkodnika nie było. Jest odpowiedź »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj