Nazwał Donalda Trumpa błaznem. Teraz tego żałuje

Kerr nie zamierza startować w wyborach

Kerr często zabiera głos na temat bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. Po zakończeniu obecnego sezonu ligi NBA wygasa jego kontrakt z Warriors. Amerykańskie media zapytały 60-latka, czy po jego zakończeniu nie zamierza rozpocząć kariery w polityce. Szkoleniowiec zapewnił, że nie będzie startował w żadnych wyborach.

Trener przyznał, ze popełnił błąd

W rozmowie powrócił też sprawa obraźliwego komentarza, który były gracz Chicago Bulls wygłosił pod adresem prezydenta Trumpa. Kerr nazwał przywódcę USA błaznem.

Trener przyznał, że to był błąd i dziś użyłby innego sformułowania. Żałuje, że nazwałem prezydenta Trumpa błaznem, nawet jeśli wtedy tak uważałem. Powinienem krytykować jego złe decyzje, a nie go obrażać - powiedział Kerr.