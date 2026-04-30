Antoni Macierewicz w tarapatach. Sejm podjął decyzję w jego sprawie

Beata Zatońska
dzisiaj, 13:53
Antoni Macierewicz może stanąć przed sądem/Shutterstock
Sejm uchylił immunitet posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o jego wypowiedź o kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS Antoniego Macierewicza. Za było 242 posłów, przeciwko - 208, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu politykowi.

Tusk do opozycji w Sejmie: przypominacie taką wielką klatkę pełną freaków
Tusk do opozycji w Sejmie: przypominacie taką wielką klatkę pełną freaków

Wniosek prokuratury ws. Antoniego Macierewicza

Z wnioskiem o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi wystąpiła prokuratura. Chodzi o sprawę publicznego znieważenia poprzez nazwanie agentami rosyjskimi kierownictwa SKW podczas posiedzenia Sejmu we wrześniu 2025 r., kiedy to udzielano informacji o nalocie rosyjskich dronów nad Polskę. "To nie był przypadek, nie było to doraźne działanie, to był początek wojny. Otóż tę wojnę możemy wygrać, ale jeżeli szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal będzie się składało z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 r." - mówił poseł PiS, dodając również, że są to osoby, które "współpracowały z rosyjskimi służbami specjalnymi". Chodziło o trzy osoby: szefa SKW gen. bryg. dr. Jarosława Stróżyka, płk. Krzysztofa Duszę i płk. Artura Pluto.

Wotum nieufności wobec ministrów. Jest decyzja Sejmu
Wotum nieufności wobec ministrów. Jest decyzja Sejmu

Antoni Macierewicz nie widzi problemu

W środę Maria Koźlakiewicz (KO) przedstawiła w Sejmie sprawozdanie komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych ws. wniosku prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS Antoniego Macierewicza. Koźlakiewicz podkreśliła w środę, że wspomniane posiedzenie Sejmu odbywało się w czasie, "kiedy nad polską przestrzenią powietrzną nadleciały rosyjskie drony". Antoni Macierewicz nie był obecny w Sejmie podczas przedstawienia sprawozdania komisji regulaminowej i nie skorzystał z prawa do zabrania głosu. Natomiast na posiedzeniu komisji mówił, że jest zaskoczony działaniem prokuratury. "Istotą mojej wypowiedzi z punktu widzenia, który jest tutaj stawiany, jest to, że nie ma żadnego nazwiska (...). I nie przywołuję żadnego nazwiska, dlatego że problem jest zupełnie inny niż ten, który interpretuje prokuratura" - zaznaczył. "Istotą problemu jest układ, jaki został zawarty na rzecz współpracy z Rosją" - dodał". Antoni Macierewicz uważa, że zarzuty prokuratury są nieodpowiedzialne i mają charakter polityczny.

Źródło PAP
Nawrocki
Prezydent Nawrocki znowu wetuje. Zablokował dwie ważne ustawy
Maria Kurowska
Osobliwa lekcja przyrody w Sejmie. Posłanka PiS zadziwiła teorią o żubrach
Wołyń, mogiła
Na Ukrainie odkryto grób ofiar zbrodni wołyńskiej. W pobliżu dawnej szkoły
Policja kontroluje kierowców
Jesteś najlepszym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Dorodna sadzonka pomidora
Co zrobić żeby sadzonki pomidorów były grubsze? Naturalna odżywka na grube łodygi sadzonek pomidorów
Badanie techniczne samochodu Volkswagen Touran w stacji kontroli pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i żegnaj dowód rejestracyjny
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Od 30 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Fiat 126p PRL
Bardzo trudny quiz o autach z PRL. Polegniesz na 7. pytaniu? 8/10 to sukces
Odcinkowy pomiar prędkości mandat samochód
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
