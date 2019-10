We wtorkowym wydaniu "Faktu" Mateusz Morawiecki opowiedział o ostatnich chwilach, jakie spędził z ojcem w szpitalu MSWiA w Warszawie. Gazeta przypomina, że "w ciągu ostatnich dni odwiedzał go wielokrotnie: rano, wieczorami i w każdej chwili, kiedy pozwalał mu na to napięty kalendarz". Przy łóżku Kornela Morawieckiego czuwały tez żona Jadwiga i córki - dodaje "Fakt".

Premier, pytany o to, czego dotyczyły jego ostatnie rozmowy z ojcem, powiedział: Do samego końca rozmawialiśmy. Jedne z ostatnich słów, które wypowiedział, były takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową.

To była od dawna taka jego myśl, którą starał się promować. O tym z nim rozmawiałem w ostatnich dniach - dodał Mateusz Morawiecki.