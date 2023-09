Rzecz idzie o polską suwerenność. W tej chwili w Unii Europejskiej prowadzone są prace nad tym, żeby podporządkować jeszcze bardziej wszystko Niemcom. Żeby była federalizacja Europy, żeby liczyły się tylko i wyłącznie interesy Niemieckie, może trochę Francuskie, a państwa takie jak Polska, które w tej chwili dynamicznie się rozwijają i które pokazują, że tak naprawdę to my jesteśmy tym rdzeniem Europy, bo my jesteśmy wierni traktatem, który legły u podstaw Unii Europejskiej, a te traktaty dzisiaj przez polityków niemieckich, francuskich, przez tą większość lewacką w Parlamencie Europejskim są brutalnie łamane i nie mają z tym w ogóle problemu ani się tym nie przejmują – mówiła była premier.

Szydło przekonywała, że potrzebna jest silna reprezentacja w Parlamencie Europejskim, która będzie broniła suwerenności państw narodowych.

"Politycy Platformy czy Lewicy nie będą walczyli o polskie sprawy"

Będzie broniła naszych interesów, naszej suwerenności. Nie liczcie na to, że politycy Platformy czy Lewicy będą tam walczyli o polskie sprawy. Tam trzeba pokazywać, że mamy te same prawa, te same obowiązki. Polska lojalnie się z tego wywiązuje, a to że się to nie podoba Niemcom czy Francuzom, no to jest ich problem a nie nasz. My bronimy swojego, ale jeżeli będzie w Polsce rząd, który będzie się na ten dyktat zgadzał, to my tam wiele nie załatwimy. Dlatego również i to jest powodem, że trzeba w tych wyborach zagłosować na Zjednoczoną Prawicę, na tych polityków którzy pokazują bardzo jasno, że mają Polskę w sercu i dla Polski zrobią wszystko – mówiła europoseł Szydło.

Będziemy musieli podjąć decyzję już niebawem jakiej Polski chcemy. Jakiej chcemy przyszłości. Czy chcemy Polski bezpiecznej, Polski takiej, która jest prawdziwym domem dla każdego z nas. W której każdy może godnie żyć. W którym każdy jest szanowany bez względu na to jakie ma poglądy, skąd jest, skąd pochodzi, gdzie żyje. Czy też będziemy musieli pożegnać się z tymi projektami, programami, które są kierowane do każdego – podkreślała.

Szydło zawracała także uwagę, na kwestie bezpieczeństwa kraju.

Dzisiaj w tym trudnym momencie potrzebny jest obóz władzy, który będzie rozsądny, pragmatyczny i będzie stawiał właśnie na bezpieczeństwo. To jest najważniejsze, i dlatego w naszym haśle, na te wybory to bezpieczeństwo jest bardzo podkreślone – dodała.

autor: Szymon Bafia