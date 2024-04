"Ostatnie 5 lat pokazało, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska. Ten proces federalizacji bardzo mocno przyspieszył. Niestety również za zgodą polskiego rządu i premiera Mateusza Morawieckiego" – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Anna Bryłka.

Reklama

Przyznała, że gdyby było rozpisane referendum ws. przynależności Polski do UE, to zagłosowałaby za opuszczeniem wspólnoty. "Gdybyśmy byli przygotowani do tego, żeby upuścić UE, to zagłosowałabym za" – zaznaczyła.

Anna Bryłka dodała jednak, że "na dzień dzisiejszy Polska nie jest gotowa na opuszczenie Unii Europejskiej".

To jest proces na wiele lat. Musimy się przygotować. My wiele kompetencji przekazaliśmy UE. Moim zdaniem jedną z najważniejszych kompetencji, którą należy przywrócić Warszawie, jest wspólna polityka handlowa. My od 20 lat nie prowadzimy samodzielnie, niezależnie polityki handlowej - powiedziała.

Reklama

Bryłka uważa, że "na razie trzeba pokazać Polakom, że koszty obecności Polski w UE bardzo drastycznie wzrosły w ostatnich 5 latach".

Jest to spowodowane przede wszystkim polityką klimatyczną Unii Europejskiej - stwierdziła.

Anna Bryłka jest kandydatką Konfederacji do Parlamentu Europejskiego z okręgu wielkopolskiego.