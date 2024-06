Prezydent powiedział, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który odbywa się w poniedziałek w Białymstoku, chce rozmawiać o wydarzeniach na granicy: zatrzymaniu żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów próbujących siłowo sforsować granicę w marcu tego roku, a także o brutalnych atakach na strzegących naszej granicy i śmierci polskiego żołnierza.

Prezydent na posiedzeniu RBN

Dzisiaj to nasz żołnierz przede wszystkim, a nie ten, kto napada na Rzeczpospolitą i próbuje się przedrzeć przez naszą granicę, zasługuje na bezpieczeństwo i ochronę - oświadczył Duda.

Podkreślił, że Polska powinna dołożyć wszelkich starań, aby ustalić sprawców morderstwa żołnierza i doprowadzić do ich ukarania. Nie możemy pozwolić na to, żeby w taki sposób podnoszono rękę nie tylko na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, ale przede wszystkim na Rzeczpospolitą. To jest podniesienie ręki przez obcych na Rzeczpospolitą - ocenił prezydent.

Ustawa na wypadek zewnętrznego zagrożenia

Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję na szerokie poparcie jego projektu ustawy o działaniach na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Projektem w tym tygodniu ma zająć się Sejm.

W przemówieniu otwierającym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która obraduje w Białymstoku, prezydent wyraził nadzieję na szerokie poparcie jego projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Projekt m.in. reguluje zasady użycia broni przez wojsko.

To jest ustawa przygotowana w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w konsultacji z Ministerstwem Obrony Narodowej - przypomniał Duda.

"Rozwiązania potrzebne naszym żołnierzom"

Jak wskazał, tego typu ustawa jest bardzo potrzebna. Ona wprowadzi rozwiązania, które bazują na trudnych doświadczeniach blisko 3 lat, w których bronimy granicy. To rozwiązania potrzebne naszym żołnierzom, by mogli w sposób należyty i bezpieczny dla siebie wykonywać swoje zadania, a przede wszystkim adekwatnie reagować, gdy pojawiają się sytuacje niebezpieczne - powiedział Duda.