Ministerstwo stwierdziło, że nie ma podstaw prawnych do wypłaty rekompensaty dla PKP CARGO S.A. Pomimo tego, Zarząd i Zarządca sanacyjny będą kontynuować działania mające na celu ratowanie spółki oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które działały na jej szkodę. W związku z tym, 20 czerwca 2024 roku złożono zawiadomienie do Prokuratury.

"Karygodne decyzje Morawieckiego i Sasina"

Zarząd PKP CARGO S.A. obwinia za obecną trudną sytuację spółki decyzje Premiera MateuszaMorawieckiego i Premiera Jacka Sasina z 2022 roku oraz działania członków Zarządu PKP CARGO S.A. w latach 2022-2023. W wyniku tych działań wielu pracowników traci pracę. Zarząd również krytykuje Związek Zawodowy NSZZ Solidarność za dbanie głównie o własne interesy, a nie interesy pracowników.

PKP CARGO S.A. wierzy w swój ogromny potencjał do odzyskania znaczącej części rynku przewozów towarowych w Polsce oraz prowadzenia dochodowej działalności.