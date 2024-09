Zatrzymanie Czarneckiego i jego żony

W środę Ryszard Czarnecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA na warszawskim lotnisku, a jego żona również została aresztowana w tym samym czasie w Warszawie. Zatrzymanych przewieziono do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie byli przesłuchiwani do późnych godzin wieczornych. Po przesłuchaniach oboje trafili do izby zatrzymań, a w czwartek kontynuowano dalsze czynności śledcze.

Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka partii - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Śledztwo dotyczące Collegium Humanum

Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Collegium Humanum, prywatną uczelnią oferującą m.in. szybkie kursy MBA, które wzbudziły kontrowersje ze względu na brak uprawnień zagranicznych uczelni do prowadzenia tych studiów. Wśród zatrzymanych w ramach śledztwa są również rektorzy innych uczelni oraz profesorowie, którym postawiono zarzuty korupcji i płatnej protekcji. Śledztwo obejmuje korzyści majątkowe na kwotę 630 tys. zł.

Związki Czarneckiego z innymi śledztwami

Prokuratura Okręgowa w Zamościu już w lipcu wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Ryszardowi Czarneckiemu. Śledztwo dotyczyło niekorzystnego rozporządzenia mieniem Parlamentu Europejskiego w wysokości ok. 203 tys. euro, do którego miało dojść w latach 2009-2013. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Zabezpieczenie majątku i dalsze działania prokuratury

Prokuratura nałożyła zarząd przymusowy na Collegium Humanum i powiązane z nią podmioty. Zabezpieczono również środki na potencjalne grzywny i świadczenia pieniężne dla rektora uczelni oraz innych osób zaangażowanych w proceder korupcyjny.