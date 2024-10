Do europarlamentu trafił już wniosek ministra sprawiedliwości o odebranie immunitetu Grzegorzowi Braunowi - podaje RMF FM.

Śledczy zarzucają mu m.in. naruszenie nietykalności cielesnej kobiety, która interweniowała podczas jego akcji z gaśnicą, czy też uszkodzenie choinki i sprzętu nagłaśniającego oraz znieważenie grupy ludności ze względu na przynależność wyznaniową.

Reklama

Co zrobił Grzegorz Braun?

Wszystko wydarzyło się w grudniu 2023. W Sejmie odbywała się uroczystość zapalenia świec chanukowych, gdy do akcji wkroczył poseł Konfederacji. Polityk odpalił dużą gaśnicę i zgasił świece. Został za to m.in. wykluczony z obrad Sejmu. Teraz śledczy chcą, by za swój wybryk odpowiedział przed sądem. A do tego potrzebne jest odebranie immunitetu przez Parlament Europejski.