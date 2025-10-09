"Nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu w Polsce" - napisał prezydent Karol Nawrocki do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. List został opublikowany na platformie X. Prezydent zastrzegł, że Polska "nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów".

Prezydent o stałej presji migracyjnej

Karol Nawrocki przypomniał, że wschodnia granica Polski od czterech lat "poddawana jest stałej presji migracyjnej sterowanej przez reżim moskiewski przy użyciu białoruskiego państwa i służb specjalnych". Podkreślił, że państwo polskie przeznacza "znaczne zasoby na zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodniej granicy UE". Dodał, że bierzemy również na siebie koszty wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy, których - jak wyliczył - jest nad Wisłą blisko milion.

Reklama

"Szanowna Pani Przewodnicząca, przed Komisją Europejską stoją w najbliższym czasie istotne decyzje, uprzejmie informuję więc, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt: - napisał prezydent.

Reklama

Nielegalna migracja jest problemem dla Europy

Prezydent Nawrocki przypomniał, iż po napaści Rosji na Ukrainę zachowaliśmy się jako Polacy odpowiedzialnie, przyjęliśmy pod swoje dachy uciekających przed wojną, "pomimo że Polski nie obowiązywał przymus solidarności". Nawrocki przyznał, że nielegalna migracja jest problemem dla Europy, ale rozwiązaniem nie jest "odsyłanie migrantów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej".

"Powodem migracji jest przede wszystkim trudna sytuacja bezpieczeństwa i ekonomiczna krajów Afryki oraz Bliskiego Wschodu, i to na tym wyzwaniu powinniśmy się skoncentrować, chroniąc jednocześnie naszych obywateli przed nielegalną migracją i jej skutkami. Naszym wspólnym zadaniem powinno być przede wszystkim uszczelnianie granic i walka z przemytnikami" - stwierdził.