Sąd w Paryżu ostatecznie pozytywnie rozpatrzył wniosek byłego prezydenta Francji o zwolnienie go z więzienia. Nicolas Sarkozy został skazany na pięć lat pozbawienia wolności w związku z domniemanym finansowaniem jego kampanii wyborczej przez Libię. Polityk pozostanie na wolności do czasu rozpatrzenia odwołania od wyroku skazującego.

W trakcie rozprawy do wniosku o uchylenie immunitetu przychyliła się także prokuratura, która stwierdziła, że jest ryzyko wywierania presji na świadków. Sam oskarżony wziął udział w rozprawie poprzez łącze wideo i ciągle utrzymywał, że nie dopuścił się czynów, za które został skazany.

Tłumacząc się z zarzutów, stwierdził, że "nigdy nie miał pomysłu", aby prosić o pieniądze byłego dyktatora Libii - Muammara Kaddafiego. To właśnie to oskarżenie sprawiło, że polityk ostatecznie trafił za kratki. Przyznał też, że nie wyobrażał sobie, że w wieku 70 lat trafi do więzienia. Powiedział, że to „bardzo trudne” doświadczenie. - To pozostawia ślady na każdym uwięzionym - powiedział Sarkozy.

Nicolas Sarkozy zapewnia, że będzie przestrzegał wszystkich zobowiązań

Przekonywał, że w razie zwolnienia będzie respektował wszelkie zobowiązania, które zostaną na niego nałożone, i podkreślił, że jego rodzina znajduje się we Francji. Na sali sądowej obecna była jego małżonka Sarkozy'ego Carla Bruni i jeden z synów. Louis Sarkozy, w odpowiedzi na decyzję sądu opublikował w serwisie X post z treścią: "Niech żyje wolność". Do tego dołączył zdjęcie, na którym widać go, gdy był dzieckiem, u boku ojca.

Sarkozy, który był szefem państwa w latach 2007-12, został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. 21 października br. trafił do więzienia, gdyż sąd nakazał mu rozpoczęcie od razu odbywania kary. Jednocześnie od tego momentu miał prawo ubiegać się o zwolnienie i taki wniosek jego adwokaci złożyli natychmiast.

Wniosek o zwolnienie z więzienia był niezależny od apelacji od wyroku, która będzie rozpatrywana osobno. Proces w sprawie apelacji nie rozpocznie się wcześniej niż w styczniu 2026 roku. Sarkozy jest pierwszym byłym prezydentem Francji, który trafił do więzienia w związku z wyrokiem sądowym.