Plany zakładają stworzenie międzypaństwowej społeczności z udziałem sojuszników używających satelitów SAR (ang. Synthetic-Aperture Radar). Te rozwijane są przede wszystkim przez polsko-fiński start-up Iceye, który stworzył konstelację mikrosatelitów umożliwiających dokładne obrazowanie ziemi niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia, z dokładnością do 25 cm.

Dzięki silnym zdolnościom obserwacyjnym wzmocnimy odstraszanie i obronę NATO w Europie Północnej – powiedział szef fińskiego resortu.

Kosmiczna tarcza NATO? Finlandia buduje sojusz satelitarny z Polską i sojusznikami

Zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerinska, która uczestniczyła w obradach Forum Arktycznego w Helsinkach, podkreśliła, że przestrzeń kosmiczna ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy Północnej. NATO realistycznie ocenia rosnące możliwości Rosji i Chin w kosmosie – przyznała wiceszefowa Sojuszu i była minister obrony Macedonii Płn.

Zdaniem fińskiego ministra obrony "przestrzeń kosmiczna przekształciła się z tradycyjnego obszaru rywalizacji mocarstw i badań naukowych w obszar globalnego biznesu i wpływów gospodarczych".

Jesienią tego roku Finlandia zaczęła wdrażać narodowy projekt rozwoju zdolności wywiadowczych obserwacyjne z kosmosu. W tym celu nabyte zostały trzy satelity SAR od Iceye. Umowa na dostawę satelitów rozpoznawczych Iceye została podpisana także z Polską, a pierwsze satelity do zastosowań wojskowo-cywilnych mają zostać rozmieszczone na orbicie w listopadzie.

W ub. piątek Iceye oraz niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall poinformowały o powołaniu spółki joint-venture w celu zwiększenia produkcji satelitów SAR, które wspomagają także Ukrainę w jej wojnie obronnej z Rosją.